Bonfida (FIDA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Bonfida untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FIDA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli FIDA

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Bonfida % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.09582 $0.09582 $0.09582 +5.14% USD Sebenarnya Ramalan Bonfida Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Bonfida berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09582 pada tahun 2025. Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Bonfida berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.100611 pada tahun 2026. Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FIDA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.105641 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FIDA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.110923 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FIDA pada tahun 2029 ialah $ 0.116469 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FIDA pada tahun 2030 ialah $ 0.122293 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Bonfida berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.199202. Bonfida (FIDA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Bonfida berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.324480. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09582 0.00%

2026 $ 0.100611 5.00%

2027 $ 0.105641 10.25%

2028 $ 0.110923 15.76%

2029 $ 0.116469 21.55%

2030 $ 0.122293 27.63%

2031 $ 0.128407 34.01%

2032 $ 0.134828 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.141569 47.75%

2034 $ 0.148648 55.13%

2035 $ 0.156080 62.89%

2036 $ 0.163884 71.03%

2037 $ 0.172078 79.59%

2038 $ 0.180682 88.56%

2039 $ 0.189717 97.99%

2040 $ 0.199202 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Bonfida Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.09582 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.095833 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.095911 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.096213 0.41% Ramalan HargaBonfida (FIDA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FIDA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.09582 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaBonfida (FIDA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FIDA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.095833 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaBonfida (FIDA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FIDA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.095911 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaBonfida (FIDA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FIDA ialah $0.096213 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Bonfida Semasa Harga Semasa $ 0.09582$ 0.09582 $ 0.09582 Perubahan Harga (24J) +5.14% Modal Pasaran $ 94.95M$ 94.95M $ 94.95M Bekalan Peredaran 990.91M 990.91M 990.91M Kelantangan (24J) $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) -- Harga terkini FIDA ialah $ 0.09582. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.14%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.31M. Tambahan pula, FIDA mempunyai bekalan edaran sebanyak 990.91M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 94.95M. Lihat Harga Langsung FIDA

Cara Membeli Bonfida (FIDA) Cuba beli FIDA? Anda kini boleh membeli FIDA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Bonfida dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli FIDASekarang

Bonfida Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Bonfida, harga semasa Bonfida ialah 0.09582USD. Bekalan edaran Bonfida(FIDA) ialah 0.00 FIDA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $94.95M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.002680 $ 0.09628 $ 0.09024

7 Hari 0.05% $ 0.004790 $ 0.10466 $ 0.08853

30 Hari -0.00% $ -0.000460 $ 0.10628 $ 0.08164 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Bonfida telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002680 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Bonfida didagangkan pada paras tertinggi $0.10466 dan paras terendah $0.08853 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FIDA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Bonfida telah mengalami perubahan sebanyak -0.00% , mencerminkan kira-kira $-0.000460 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FIDA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Bonfida yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FIDA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Bonfida (FIDA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Bonfida ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FIDA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Bonfida untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FIDA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Bonfida. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FIDA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FIDA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Bonfida.

Mengapa Ramalan Harga FIDA Penting?

FIDA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFIDA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FIDA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FIDA pada bulan depan? Menurut Bonfida (FIDA) alat ramalan harga, harga FIDA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FIDA pada tahun 2026? Harga 1Bonfida (FIDA) hari ini ialah $0.09582 . Mengikut modul ramalan di atas, FIDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FIDA pada tahun 2027? Bonfida (FIDA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FIDA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FIDA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Bonfida (FIDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FIDA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Bonfida (FIDA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FIDA pada tahun 2030? Harga 1Bonfida (FIDA) hari ini ialah $0.09582 . Mengikut modul ramalan di atas, FIDA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FIDA untuk 2040? Bonfida (FIDA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FIDA menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang