FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga FIO Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FIO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga FIO Protocol % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.01893 $0.01893 $0.01893 +2.71% USD Sebenarnya Ramalan FIO Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, FIO Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.01893 pada tahun 2025. FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, FIO Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019876 pada tahun 2026. FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FIO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.020870 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FIO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.021913 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FIO pada tahun 2029 ialah $ 0.023009 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FIO pada tahun 2030 ialah $ 0.024160 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga FIO Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.039354. FIO Protocol (FIO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga FIO Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.064103. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01893 0.00%

2026 $ 0.019876 5.00%

2027 $ 0.020870 10.25%

2028 $ 0.021913 15.76%

2029 $ 0.023009 21.55%

2030 $ 0.024160 27.63%

2031 $ 0.025368 34.01%

2032 $ 0.026636 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.027968 47.75%

2034 $ 0.029366 55.13%

2035 $ 0.030834 62.89%

2036 $ 0.032376 71.03%

2037 $ 0.033995 79.59%

2038 $ 0.035695 88.56%

2039 $ 0.037480 97.99%

2040 $ 0.039354 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga FIO Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.01893 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.018932 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.018948 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.019007 0.41% Ramalan HargaFIO Protocol (FIO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FIO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.01893 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFIO Protocol (FIO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FIO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.018932 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFIO Protocol (FIO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FIO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.018948 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFIO Protocol (FIO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FIO ialah $0.019007 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga FIO Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.01893$ 0.01893 $ 0.01893 Perubahan Harga (24J) +2.71% Modal Pasaran $ 15.51M$ 15.51M $ 15.51M Bekalan Peredaran 819.23M 819.23M 819.23M Kelantangan (24J) $ 179.95K$ 179.95K $ 179.95K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FIO ialah $ 0.01893. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.71%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 179.95K. Tambahan pula, FIO mempunyai bekalan edaran sebanyak 819.23M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 15.51M. Lihat Harga Langsung FIO

Cara Membeli FIO Protocol (FIO) Cuba beli FIO? Anda kini boleh membeli FIO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli FIO Protocol dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli FIOSekarang

FIO Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung FIO Protocol, harga semasa FIO Protocol ialah 0.01893USD. Bekalan edaran FIO Protocol(FIO) ialah 0.00 FIO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $15.51M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000019 $ 0.01912 $ 0.01826

7 Hari 0.01% $ 0.000129 $ 0.02099 $ 0.01805

30 Hari 0.03% $ 0.000599 $ 0.02099 $ 0.01782 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FIO Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000019 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, FIO Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.02099 dan paras terendah $0.01805 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FIO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, FIO Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.000599 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FIO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga FIO Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FIO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga FIO Protocol (FIO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga FIO Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FIO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap FIO Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FIO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga FIO Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FIO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FIO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan FIO Protocol.

Mengapa Ramalan Harga FIO Penting?

FIO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

