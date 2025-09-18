FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga FluidTokens untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FLDT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli FLDT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga FluidTokens % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.28624 $0.28624 $0.28624 +5.49% USD Sebenarnya Ramalan FluidTokens Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, FluidTokens berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.28624 pada tahun 2025. FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, FluidTokens berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.300552 pada tahun 2026. FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLDT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.315579 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLDT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.331358 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLDT pada tahun 2029 ialah $ 0.347926 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLDT pada tahun 2030 ialah $ 0.365322 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga FluidTokens berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.595072. FluidTokens (FLDT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga FluidTokens berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.969310. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.28624 0.00%

2026 $ 0.300552 5.00%

2027 $ 0.315579 10.25%

2028 $ 0.331358 15.76%

2029 $ 0.347926 21.55%

2030 $ 0.365322 27.63%

2031 $ 0.383588 34.01%

2032 $ 0.402768 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.422906 47.75%

2034 $ 0.444052 55.13%

2035 $ 0.466254 62.89%

2036 $ 0.489567 71.03%

2037 $ 0.514045 79.59%

2038 $ 0.539748 88.56%

2039 $ 0.566735 97.99%

2040 $ 0.595072 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga FluidTokens Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.28624 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.286279 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.286514 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.287416 0.41% Ramalan HargaFluidTokens (FLDT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FLDT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.28624 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFluidTokens (FLDT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FLDT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.286279 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFluidTokens (FLDT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FLDT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.286514 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFluidTokens (FLDT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FLDT ialah $0.287416 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga FluidTokens Semasa Harga Semasa $ 0.28624$ 0.28624 $ 0.28624 Perubahan Harga (24J) +5.49% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 56.17K$ 56.17K $ 56.17K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FLDT ialah $ 0.28624. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.49%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.17K. Tambahan pula, FLDT mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung FLDT

Cara Membeli FluidTokens (FLDT) Cuba beli FLDT? Anda kini boleh membeli FLDT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli FluidTokens dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli FLDTSekarang

FluidTokens Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung FluidTokens, harga semasa FluidTokens ialah 0.28624USD. Bekalan edaran FluidTokens(FLDT) ialah 0.00 FLDT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.017110 $ 0.28772 $ 0.26414

7 Hari 0.03% $ 0.008510 $ 0.29177 $ 0.25711

30 Hari 0.19% $ 0.04615 $ 0.29177 $ 0.20557 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FluidTokens telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.017110 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, FluidTokens didagangkan pada paras tertinggi $0.29177 dan paras terendah $0.25711 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FLDT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, FluidTokens telah mengalami perubahan sebanyak 0.19% , mencerminkan kira-kira $0.04615 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FLDT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga FluidTokens yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FLDT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga FluidTokens (FLDT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga FluidTokens ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FLDT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap FluidTokens untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FLDT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga FluidTokens. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FLDT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FLDT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan FluidTokens.

Mengapa Ramalan Harga FLDT Penting?

FLDT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFLDT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FLDT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FLDT pada bulan depan? Menurut FluidTokens (FLDT) alat ramalan harga, harga FLDT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FLDT pada tahun 2026? Harga 1FluidTokens (FLDT) hari ini ialah $0.28624 . Mengikut modul ramalan di atas, FLDT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FLDT pada tahun 2027? FluidTokens (FLDT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FLDT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FLDT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, FluidTokens (FLDT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FLDT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, FluidTokens (FLDT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FLDT pada tahun 2030? Harga 1FluidTokens (FLDT) hari ini ialah $0.28624 . Mengikut modul ramalan di atas, FLDT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FLDT untuk 2040? FluidTokens (FLDT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FLDT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang