Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga OmniFlix Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0127 $0.0127 $0.0127 +5.30% USD Sebenarnya Ramalan OmniFlix Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, OmniFlix Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0127 pada tahun 2025. OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, OmniFlix Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013335 pada tahun 2026. OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLIX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.014001 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FLIX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.014701 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLIX pada tahun 2029 ialah $ 0.015436 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FLIX pada tahun 2030 ialah $ 0.016208 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga OmniFlix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.026402. OmniFlix Network (FLIX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga OmniFlix Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.043006. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0127 0.00%

2026 $ 0.013335 5.00%

2027 $ 0.014001 10.25%

2028 $ 0.014701 15.76%

2029 $ 0.015436 21.55%

2030 $ 0.016208 27.63%

2031 $ 0.017019 34.01%

2032 $ 0.017870 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.018763 47.75%

2034 $ 0.019701 55.13%

2035 $ 0.020686 62.89%

2036 $ 0.021721 71.03%

2037 $ 0.022807 79.59%

2038 $ 0.023947 88.56%

2039 $ 0.025145 97.99%

2040 $ 0.026402 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga OmniFlix Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0127 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.012701 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.012712 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.012752 0.41% Ramalan HargaOmniFlix Network (FLIX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FLIX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0127 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaOmniFlix Network (FLIX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FLIX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012701 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaOmniFlix Network (FLIX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FLIX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.012712 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaOmniFlix Network (FLIX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FLIX ialah $0.012752 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga OmniFlix Network Semasa Harga Semasa $ 0.0127$ 0.0127 $ 0.0127 Perubahan Harga (24J) +5.30% Modal Pasaran $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Bekalan Peredaran 250.76M 250.76M 250.76M Kelantangan (24J) $ 112.50K$ 112.50K $ 112.50K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FLIX ialah $ 0.0127. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.30%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 112.50K. Tambahan pula, FLIX mempunyai bekalan edaran sebanyak 250.76M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.18M. Lihat Harga Langsung FLIX

OmniFlix Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung OmniFlix Network, harga semasa OmniFlix Network ialah 0.0127USD. Bekalan edaran OmniFlix Network(FLIX) ialah 0.00 FLIX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.18M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.14% $ 0.001559 $ 0.01298 $ 0.01089

7 Hari 0.13% $ 0.001459 $ 0.01298 $ 0.01023

30 Hari -0.09% $ -0.001270 $ 0.01566 $ 0.01023 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OmniFlix Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001559 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.14% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, OmniFlix Network didagangkan pada paras tertinggi $0.01298 dan paras terendah $0.01023 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.13% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FLIX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, OmniFlix Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.09% , mencerminkan kira-kira $-0.001270 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FLIX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga OmniFlix Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FLIX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga OmniFlix Network (FLIX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga OmniFlix Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FLIX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap OmniFlix Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FLIX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga OmniFlix Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FLIX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FLIX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan OmniFlix Network.

Mengapa Ramalan Harga FLIX Penting?

FLIX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFLIX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FLIX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FLIX pada bulan depan? Menurut OmniFlix Network (FLIX) alat ramalan harga, harga FLIX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FLIX pada tahun 2026? Harga 1OmniFlix Network (FLIX) hari ini ialah $0.0127 . Mengikut modul ramalan di atas, FLIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FLIX pada tahun 2027? OmniFlix Network (FLIX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FLIX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FLIX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, OmniFlix Network (FLIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FLIX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, OmniFlix Network (FLIX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FLIX pada tahun 2030? Harga 1OmniFlix Network (FLIX) hari ini ialah $0.0127 . Mengikut modul ramalan di atas, FLIX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FLIX untuk 2040? OmniFlix Network (FLIX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FLIX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang