Dapatkan ramalan harga FNT Crypto untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FNTIO yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga FNT Crypto % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0013365 $0.0013365 $0.0013365 +0.54% USD Sebenarnya Ramalan FNT Crypto Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, FNT Crypto berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001336 pada tahun 2025. FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, FNT Crypto berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001403 pada tahun 2026. FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FNTIO yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001473 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FNTIO yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001547 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FNTIO pada tahun 2029 ialah $ 0.001624 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FNTIO pada tahun 2030 ialah $ 0.001705 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga FNT Crypto berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002778. FNT Crypto (FNTIO) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga FNT Crypto berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004525. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001336 0.00%

2026 $ 0.001403 5.00%

2027 $ 0.001473 10.25%

2028 $ 0.001547 15.76%

2029 $ 0.001624 21.55%

2030 $ 0.001705 27.63%

2031 $ 0.001791 34.01%

2032 $ 0.001880 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001974 47.75%

2034 $ 0.002073 55.13%

2035 $ 0.002177 62.89%

2036 $ 0.002285 71.03%

2037 $ 0.002400 79.59%

2038 $ 0.002520 88.56%

2039 $ 0.002646 97.99%

2040 $ 0.002778 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga FNT Crypto Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.001336 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001336 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001337 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001341 0.41% Ramalan HargaFNT Crypto (FNTIO) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FNTIO pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.001336 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFNT Crypto (FNTIO) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FNTIO, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001336 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFNT Crypto (FNTIO) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FNTIO, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001337 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFNT Crypto (FNTIO)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FNTIO ialah $0.001341 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga FNT Crypto Semasa Harga Semasa $ 0.0013365$ 0.0013365 $ 0.0013365 Perubahan Harga (24J) +0.54% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FNTIO ialah $ 0.0013365. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.54%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.77K. Tambahan pula, FNTIO mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung FNTIO

Cara Membeli FNT Crypto (FNTIO) Cuba beli FNTIO? Anda kini boleh membeli FNTIO melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli FNT Crypto dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli FNTIOSekarang

FNT Crypto Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung FNT Crypto, harga semasa FNT Crypto ialah 0.001336USD. Bekalan edaran FNT Crypto(FNTIO) ialah 0.00 FNTIO , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000009 $ 0.001338 $ 0.001326

7 Hari -0.05% $ -0.000085 $ 0.00143 $ 0.001197

30 Hari 0.29% $ 0.000297 $ 0.001871 $ 0.001038 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FNT Crypto telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000009 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, FNT Crypto didagangkan pada paras tertinggi $0.00143 dan paras terendah $0.001197 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FNTIO untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, FNT Crypto telah mengalami perubahan sebanyak 0.29% , mencerminkan kira-kira $0.000297 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FNTIO berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga FNT Crypto yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FNTIO

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga FNT Crypto (FNTIO) Berfungsi? Modul Ramalan Harga FNT Crypto ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FNTIO berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap FNT Crypto untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FNTIO, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga FNT Crypto. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FNTIO. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FNTIO untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan FNT Crypto.

Mengapa Ramalan Harga FNTIO Penting?

FNTIO Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFNTIO berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FNTIO akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FNTIO pada bulan depan? Menurut FNT Crypto (FNTIO) alat ramalan harga, harga FNTIO yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FNTIO pada tahun 2026? Harga 1FNT Crypto (FNTIO) hari ini ialah $0.001336 . Mengikut modul ramalan di atas, FNTIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FNTIO pada tahun 2027? FNT Crypto (FNTIO) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FNTIO menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FNTIO pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, FNT Crypto (FNTIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FNTIO pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, FNT Crypto (FNTIO) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FNTIO pada tahun 2030? Harga 1FNT Crypto (FNTIO) hari ini ialah $0.001336 . Mengikut modul ramalan di atas, FNTIO akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FNTIO untuk 2040? FNT Crypto (FNTIO) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FNTIO menjelang tahun 2040.