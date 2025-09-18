FOX Token (FOX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga FOX Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FOX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga FOX Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.02861 $0.02861 $0.02861 0.00% USD Sebenarnya Ramalan FOX Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, FOX Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02861 pada tahun 2025. FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, FOX Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.030040 pada tahun 2026. FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FOX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.031542 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FOX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.033119 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FOX pada tahun 2029 ialah $ 0.034775 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FOX pada tahun 2030 ialah $ 0.036514 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga FOX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.059478. FOX Token (FOX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga FOX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.096883. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02861 0.00%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.028727 0.41% Ramalan HargaFOX Token (FOX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FOX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.02861 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFOX Token (FOX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FOX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028613 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFOX Token (FOX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FOX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.028637 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFOX Token (FOX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FOX ialah $0.028727 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga FOX Token Semasa Harga Semasa $ 0.02861$ 0.02861 $ 0.02861 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran $ 22.10M$ 22.10M $ 22.10M Bekalan Peredaran 772.29M 772.29M 772.29M Kelantangan (24J) $ 54.94K$ 54.94K $ 54.94K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FOX ialah $ 0.02861. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.94K. Tambahan pula, FOX mempunyai bekalan edaran sebanyak 772.29M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 22.10M. Lihat Harga Langsung FOX

Cara Membeli FOX Token (FOX) Cuba beli FOX? Anda kini boleh membeli FOX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli FOX Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli FOXSekarang

FOX Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung FOX Token, harga semasa FOX Token ialah 0.02861USD. Bekalan edaran FOX Token(FOX) ialah 0.00 FOX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $22.10M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000240 $ 0.02923 $ 0.02819

7 Hari 0.07% $ 0.001920 $ 0.03584 $ 0.0264

30 Hari -0.07% $ -0.002159 $ 0.03584 $ 0.02502 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FOX Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000240 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, FOX Token didagangkan pada paras tertinggi $0.03584 dan paras terendah $0.0264 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FOX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, FOX Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.07% , mencerminkan kira-kira $-0.002159 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FOX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga FOX Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FOX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga FOX Token (FOX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga FOX Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FOX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap FOX Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FOX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga FOX Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FOX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FOX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan FOX Token.

Mengapa Ramalan Harga FOX Penting?

FOX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFOX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FOX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FOX pada bulan depan? Menurut FOX Token (FOX) alat ramalan harga, harga FOX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FOX pada tahun 2026? Harga 1FOX Token (FOX) hari ini ialah $0.02861 . Mengikut modul ramalan di atas, FOX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FOX pada tahun 2027? FOX Token (FOX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FOX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FOX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, FOX Token (FOX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FOX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, FOX Token (FOX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FOX pada tahun 2030? Harga 1FOX Token (FOX) hari ini ialah $0.02861 . Mengikut modul ramalan di atas, FOX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FOX untuk 2040? FOX Token (FOX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FOX menjelang tahun 2040.