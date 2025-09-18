Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Foxsy AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FOXSY yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Foxsy AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005278 pada tahun 2025. Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Foxsy AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005541 pada tahun 2026. Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FOXSY yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005818 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FOXSY yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006109 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FOXSY pada tahun 2029 ialah $ 0.006415 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FOXSY pada tahun 2030 ialah $ 0.006736 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Foxsy AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010972. Foxsy AI (FOXSY) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Foxsy AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017873. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005278 0.00%

2026 $ 0.005541 5.00%

2027 $ 0.005818 10.25%

2028 $ 0.006109 15.76%

2029 $ 0.006415 21.55%

2030 $ 0.006736 27.63%

2031 $ 0.007073 34.01%

2032 $ 0.007426 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.007798 47.75%

2034 $ 0.008187 55.13%

2035 $ 0.008597 62.89%

2036 $ 0.009027 71.03%

2037 $ 0.009478 79.59%

2038 $ 0.009952 88.56%

2039 $ 0.010450 97.99%

2040 $ 0.010972 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Foxsy AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.005278 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.005278 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.005283 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.005299 0.41% Ramalan HargaFoxsy AI (FOXSY) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FOXSY pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.005278 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFoxsy AI (FOXSY) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FOXSY, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005278 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFoxsy AI (FOXSY) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FOXSY, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005283 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFoxsy AI (FOXSY)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FOXSY ialah $0.005299 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Foxsy AI Semasa Harga Semasa $ 0.005278$ 0.005278 $ 0.005278 Perubahan Harga (24J) +4.97% Modal Pasaran $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M Bekalan Peredaran 661.20M 661.20M 661.20M Kelantangan (24J) $ 100.13K$ 100.13K $ 100.13K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FOXSY ialah $ 0.005278. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.97%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.13K. Tambahan pula, FOXSY mempunyai bekalan edaran sebanyak 661.20M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.49M. Lihat Harga Langsung FOXSY

Foxsy AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Foxsy AI, harga semasa Foxsy AI ialah 0.005279USD. Bekalan edaran Foxsy AI(FOXSY) ialah 0.00 FOXSY , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.49M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000103 $ 0.005351 $ 0.004982

7 Hari -0.00% $ -0.000009 $ 0.005685 $ 0.004982

30 Hari -0.24% $ -0.001670 $ 0.007738 $ 0.003916 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Foxsy AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000103 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Foxsy AI didagangkan pada paras tertinggi $0.005685 dan paras terendah $0.004982 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FOXSY untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Foxsy AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.24% , mencerminkan kira-kira $-0.001670 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FOXSY berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Foxsy AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FOXSY

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Foxsy AI (FOXSY) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Foxsy AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FOXSY berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Foxsy AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FOXSY, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Foxsy AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FOXSY. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FOXSY untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Foxsy AI.

Mengapa Ramalan Harga FOXSY Penting?

FOXSY Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFOXSY berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FOXSY akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FOXSY pada bulan depan? Menurut Foxsy AI (FOXSY) alat ramalan harga, harga FOXSY yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FOXSY pada tahun 2026? Harga 1Foxsy AI (FOXSY) hari ini ialah $0.005278 . Mengikut modul ramalan di atas, FOXSY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FOXSY pada tahun 2027? Foxsy AI (FOXSY) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FOXSY menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FOXSY pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Foxsy AI (FOXSY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FOXSY pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Foxsy AI (FOXSY) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FOXSY pada tahun 2030? Harga 1Foxsy AI (FOXSY) hari ini ialah $0.005278 . Mengikut modul ramalan di atas, FOXSY akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FOXSY untuk 2040? Foxsy AI (FOXSY) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FOXSY menjelang tahun 2040.