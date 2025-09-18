Fasttoken (FTN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Fasttoken untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FTN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Fasttoken % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $4.39472 $4.39472 $4.39472 +0.91% USD Sebenarnya Ramalan Fasttoken Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Fasttoken berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.3947 pada tahun 2025. Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Fasttoken berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.6144 pada tahun 2026. Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 4.8451 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 5.0874 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTN pada tahun 2029 ialah $ 5.3418 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTN pada tahun 2030 ialah $ 5.6089 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fasttoken berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 9.1363. Fasttoken (FTN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fasttoken berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 14.8820. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 4.3947 0.00%

2026 $ 4.6144 5.00%

2027 $ 4.8451 10.25%

2028 $ 5.0874 15.76%

2029 $ 5.3418 21.55%

2030 $ 5.6089 27.63%

2031 $ 5.8893 34.01%

2032 $ 6.1838 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 6.4930 47.75%

2034 $ 6.8176 55.13%

2035 $ 7.1585 62.89%

2036 $ 7.5164 71.03%

2037 $ 7.8922 79.59%

2038 $ 8.2868 88.56%

2039 $ 8.7012 97.99%

2040 $ 9.1363 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Fasttoken Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 4.3947 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 4.3953 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 4.3989 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 4.4127 0.41% Ramalan HargaFasttoken (FTN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FTN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $4.3947 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFasttoken (FTN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FTN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4.3953 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFasttoken (FTN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FTN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $4.3989 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFasttoken (FTN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FTN ialah $4.4127 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Fasttoken Semasa Harga Semasa $ 4.39472$ 4.39472 $ 4.39472 Perubahan Harga (24J) +0.91% Modal Pasaran $ 1.92B$ 1.92B $ 1.92B Bekalan Peredaran 436.26M 436.26M 436.26M Kelantangan (24J) $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Kelantangan (24J) -- Harga terkini FTN ialah $ 4.39472. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.91%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.34M. Tambahan pula, FTN mempunyai bekalan edaran sebanyak 436.26M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.92B. Lihat Harga Langsung FTN

Fasttoken Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Fasttoken, harga semasa Fasttoken ialah 4.3946USD. Bekalan edaran Fasttoken(FTN) ialah 0.00 FTN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.92B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.019790 $ 4.4055 $ 4.2301

7 Hari -0.01% $ -0.050390 $ 4.47 $ 4.2301

30 Hari -0.03% $ -0.156069 $ 4.5587 $ 4.1314 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Fasttoken telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.019790 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Fasttoken didagangkan pada paras tertinggi $4.47 dan paras terendah $4.2301 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FTN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Fasttoken telah mengalami perubahan sebanyak -0.03% , mencerminkan kira-kira $-0.156069 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FTN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Fasttoken yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FTN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Fasttoken (FTN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Fasttoken ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FTN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Fasttoken untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FTN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Fasttoken. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FTN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FTN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Fasttoken.

Mengapa Ramalan Harga FTN Penting?

FTN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFTN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FTN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FTN pada bulan depan? Menurut Fasttoken (FTN) alat ramalan harga, harga FTN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FTN pada tahun 2026? Harga 1Fasttoken (FTN) hari ini ialah $4.3947 . Mengikut modul ramalan di atas, FTN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FTN pada tahun 2027? Fasttoken (FTN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FTN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FTN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Fasttoken (FTN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FTN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Fasttoken (FTN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FTN pada tahun 2030? Harga 1Fasttoken (FTN) hari ini ialah $4.3947 . Mengikut modul ramalan di atas, FTN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FTN untuk 2040? Fasttoken (FTN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FTN menjelang tahun 2040.