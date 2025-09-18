FTX Token (FTT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga FTX Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FTT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga FTX Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.8158 $0.8158 $0.8158 +2.68% USD Sebenarnya Ramalan FTX Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, FTX Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.8158 pada tahun 2025. FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, FTX Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.85659 pada tahun 2026. FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.899419 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FTT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.944390 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTT pada tahun 2029 ialah $ 0.991609 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FTT pada tahun 2030 ialah $ 1.0411 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga FTX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.6959. FTX Token (FTT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga FTX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.7625. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.8158 0.00%

Statistik Harga FTX Token Semasa Harga Semasa $ 0.8158$ 0.8158 $ 0.8158 Perubahan Harga (24J) +2.68% Modal Pasaran $ 268.31M$ 268.31M $ 268.31M Bekalan Peredaran 328.90M 328.90M 328.90M Kelantangan (24J) $ 183.98K$ 183.98K $ 183.98K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FTT ialah $ 0.8158. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.68%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 183.98K. Tambahan pula, FTT mempunyai bekalan edaran sebanyak 328.90M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 268.31M. Lihat Harga Langsung FTT

FTX Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung FTX Token, harga semasa FTX Token ialah 0.8158USD. Bekalan edaran FTX Token(FTT) ialah 0.00 FTT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $268.31M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.007699 $ 0.8182 $ 0.7882

7 Hari 0.01% $ 0.011900 $ 0.8683 $ 0.7791

30 Hari -0.09% $ -0.089600 $ 0.9827 $ 0.757 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, FTX Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.007699 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, FTX Token didagangkan pada paras tertinggi $0.8683 dan paras terendah $0.7791 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FTT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, FTX Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.09% , mencerminkan kira-kira $-0.089600 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FTT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga FTX Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh FTT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga FTX Token (FTT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga FTX Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FTT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap FTX Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FTT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga FTX Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FTT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FTT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan FTX Token.

Mengapa Ramalan Harga FTT Penting?

FTT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFTT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FTT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FTT pada bulan depan? Menurut FTX Token (FTT) alat ramalan harga, harga FTT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FTT pada tahun 2026? Harga 1FTX Token (FTT) hari ini ialah $0.8158 . Mengikut modul ramalan di atas, FTT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FTT pada tahun 2027? FTX Token (FTT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FTT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FTT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, FTX Token (FTT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FTT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, FTX Token (FTT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FTT pada tahun 2030? Harga 1FTX Token (FTT) hari ini ialah $0.8158 . Mengikut modul ramalan di atas, FTT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FTT untuk 2040? FTX Token (FTT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FTT menjelang tahun 2040.