Dapatkan ramalan harga Fuse Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak FUSE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Fuse Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.009959 $0.009959 $0.009959 -0.01% USD Sebenarnya Ramalan Fuse Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Fuse Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009959 pada tahun 2025. Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Fuse Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010456 pada tahun 2026. Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FUSE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010979 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan FUSE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011528 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FUSE pada tahun 2029 ialah $ 0.012105 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran FUSE pada tahun 2030 ialah $ 0.012710 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Fuse Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020704. Fuse Network (FUSE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Fuse Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.033724. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009959 0.00%

2026 $ 0.010456 5.00%

2027 $ 0.010979 10.25%

2028 $ 0.011528 15.76%

2029 $ 0.012105 21.55%

2030 $ 0.012710 27.63%

2031 $ 0.013346 34.01%

2032 $ 0.014013 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014713 47.75%

2034 $ 0.015449 55.13%

2035 $ 0.016222 62.89%

2036 $ 0.017033 71.03%

2037 $ 0.017884 79.59%

2038 $ 0.018779 88.56%

2039 $ 0.019718 97.99%

2040 $ 0.020704 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Fuse Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009959 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009960 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009968 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009999 0.41% Ramalan HargaFuse Network (FUSE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk FUSE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009959 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaFuse Network (FUSE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi FUSE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009960 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaFuse Network (FUSE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi FUSE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009968 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaFuse Network (FUSE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk FUSE ialah $0.009999 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Fuse Network Semasa Harga Semasa $ 0.009959$ 0.009959 $ 0.009959 Perubahan Harga (24J) -0.01% Modal Pasaran $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 219.88M 219.88M 219.88M Kelantangan (24J) $ 56.29K$ 56.29K $ 56.29K Kelantangan (24J) -- Harga terkini FUSE ialah $ 0.009959. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.01%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.29K. Tambahan pula, FUSE mempunyai bekalan edaran sebanyak 219.88M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.19M.

Fuse Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Fuse Network, harga semasa Fuse Network ialah 0.009959USD. Bekalan edaran Fuse Network(FUSE) ialah 0.00 FUSE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.19M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000029 $ 0.010556 $ 0.009779

7 Hari -0.03% $ -0.000394 $ 0.010698 $ 0.009765

30 Hari -0.04% $ -0.000475 $ 0.013055 $ 0.009765 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Fuse Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000029 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Fuse Network didagangkan pada paras tertinggi $0.010698 dan paras terendah $0.009765 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi FUSE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Fuse Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.000475 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa FUSE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat.

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Fuse Network (FUSE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Fuse Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan FUSE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Fuse Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi FUSE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Fuse Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan FUSE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum FUSE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Fuse Network.

Mengapa Ramalan Harga FUSE Penting?

FUSE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahFUSE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,FUSE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga FUSE pada bulan depan? Menurut Fuse Network (FUSE) alat ramalan harga, harga FUSE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 FUSE pada tahun 2026? Harga 1Fuse Network (FUSE) hari ini ialah $0.009959 . Mengikut modul ramalan di atas, FUSE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga FUSE pada tahun 2027? Fuse Network (FUSE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 FUSE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga FUSE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Fuse Network (FUSE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga FUSE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Fuse Network (FUSE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 FUSE pada tahun 2030? Harga 1Fuse Network (FUSE) hari ini ialah $0.009959 . Mengikut modul ramalan di atas, FUSE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga FUSE untuk 2040? Fuse Network (FUSE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 FUSE menjelang tahun 2040.