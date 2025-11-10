GraphAI (GAI) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GraphAI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GAI yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GraphAI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0672 $0.0672 $0.0672 +3.22% USD Sebenarnya Ramalan GraphAI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GraphAI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0672 pada tahun 2025. GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GraphAI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.07056 pada tahun 2026. GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAI yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.074088 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAI yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.077792 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAI pada tahun 2029 ialah $ 0.081682 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAI pada tahun 2030 ialah $ 0.085766 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GraphAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.139703. GraphAI (GAI) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GraphAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.227563. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0672 0.00%

2026 $ 0.07056 5.00%

2027 $ 0.074088 10.25%

2028 $ 0.077792 15.76%

2029 $ 0.081682 21.55%

2030 $ 0.085766 27.63%

2031 $ 0.090054 34.01%

2032 $ 0.094557 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.099285 47.75%

2034 $ 0.104249 55.13%

2035 $ 0.109461 62.89%

2036 $ 0.114934 71.03%

2037 $ 0.120681 79.59%

2038 $ 0.126715 88.56%

2039 $ 0.133051 97.99%

2040 $ 0.139703 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GraphAI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.0672 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.067209 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.067264 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.067476 0.41% Ramalan HargaGraphAI (GAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GAI pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.0672 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGraphAI (GAI) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067209 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGraphAI (GAI) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.067264 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGraphAI (GAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GAI ialah $0.067476 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GraphAI Semasa Harga Semasa $ 0.0672$ 0.0672 $ 0.0672 Perubahan Harga (24J) +3.22% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 211.60K$ 211.60K $ 211.60K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GAI ialah $ 0.0672. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.22%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 211.60K. Tambahan pula, GAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung GAI

Cara Membeli GraphAI (GAI) Cuba beli GAI? Anda kini boleh membeli GAI melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli GraphAI dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GAISekarang

GraphAI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GraphAI, harga semasa GraphAI ialah 0.0672USD. Bekalan edaran GraphAI(GAI) ialah 0.00 GAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.003199 $ 0.0709 $ 0.0633

7 Hari -0.37% $ -0.039900 $ 0.1076 $ 0.0633

30 Hari -0.41% $ -0.0479 $ 0.1984 $ 0.0633 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GraphAI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.003199 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GraphAI didagangkan pada paras tertinggi $0.1076 dan paras terendah $0.0633 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.37% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GraphAI telah mengalami perubahan sebanyak -0.41% , mencerminkan kira-kira $-0.0479 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga GraphAI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GraphAI (GAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GraphAI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GraphAI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GraphAI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GraphAI.

Mengapa Ramalan Harga GAI Penting?

GAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GAI pada bulan depan? Menurut GraphAI (GAI) alat ramalan harga, harga GAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GAI pada tahun 2026? Harga 1GraphAI (GAI) hari ini ialah $0.0672 . Mengikut modul ramalan di atas, GAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GAI pada tahun 2027? GraphAI (GAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GraphAI (GAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GraphAI (GAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GAI pada tahun 2030? Harga 1GraphAI (GAI) hari ini ialah $0.0672 . Mengikut modul ramalan di atas, GAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GAI untuk 2040? GraphAI (GAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GAI menjelang tahun 2040.