Dapatkan ramalan harga SQUID MEME untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GAME yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SQUID MEME % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $28.594 $28.594 $28.594 +1.04% USD Sebenarnya Ramalan SQUID MEME Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SQUID MEME berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 28.594 pada tahun 2025. SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SQUID MEME berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 30.0237 pada tahun 2026. SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAME yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 31.5248 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAME yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 33.1011 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAME pada tahun 2029 ialah $ 34.7561 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAME pada tahun 2030 ialah $ 36.4939 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SQUID MEME berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 59.4448. SQUID MEME (GAME) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SQUID MEME berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 96.8294. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 28.594 0.00%

2026 $ 30.0237 5.00%

2027 $ 31.5248 10.25%

2028 $ 33.1011 15.76%

2029 $ 34.7561 21.55%

2030 $ 36.4939 27.63%

2031 $ 38.3186 34.01%

2032 $ 40.2346 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 42.2463 47.75%

2034 $ 44.3586 55.13%

2035 $ 46.5766 62.89%

2036 $ 48.9054 71.03%

2037 $ 51.3507 79.59%

2038 $ 53.9182 88.56%

2039 $ 56.6141 97.99%

2040 $ 59.4448 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SQUID MEME Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 28.594 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 28.5979 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 28.6214 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 28.7115 0.41% Ramalan HargaSQUID MEME (GAME) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GAME pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $28.594 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSQUID MEME (GAME) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi GAME, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $28.5979 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSQUID MEME (GAME) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GAME, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $28.6214 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSQUID MEME (GAME)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GAME ialah $28.7115 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Harga terkini GAME ialah $ 28.594. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.04%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.51K. Tambahan pula, GAME mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --.

SQUID MEME Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SQUID MEME, harga semasa SQUID MEME ialah 28.594USD. Bekalan edaran SQUID MEME(GAME) ialah 0.00 GAME , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 1.3811 $ 29.4 $ 26.9663

7 Hari -0.03% $ -0.943500 $ 30.6001 $ 24.4907

30 Hari 0.17% $ 4.1294 $ 31.5 $ 23.0021 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SQUID MEME telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $1.3811 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SQUID MEME didagangkan pada paras tertinggi $30.6001 dan paras terendah $24.4907 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.03% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GAME untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SQUID MEME telah mengalami perubahan sebanyak 0.17% , mencerminkan kira-kira $4.1294 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GAME berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SQUID MEME yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GAME

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SQUID MEME (GAME) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SQUID MEME ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GAME berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SQUID MEME untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GAME, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SQUID MEME. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GAME. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GAME untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SQUID MEME.

Mengapa Ramalan Harga GAME Penting?

GAME Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGAME berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GAME akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GAME pada bulan depan? Menurut SQUID MEME (GAME) alat ramalan harga, harga GAME yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GAME pada tahun 2026? Harga 1SQUID MEME (GAME) hari ini ialah $28.594 . Mengikut modul ramalan di atas, GAME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GAME pada tahun 2027? SQUID MEME (GAME) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GAME menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GAME pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, SQUID MEME (GAME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GAME pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, SQUID MEME (GAME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GAME pada tahun 2030? Harga 1SQUID MEME (GAME) hari ini ialah $28.594 . Mengikut modul ramalan di atas, GAME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GAME untuk 2040? SQUID MEME (GAME) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GAME menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang