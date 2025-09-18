GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GAME by Virtuals untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GAMEVIRTUAL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GAME by Virtuals % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0167 $0.0167 $0.0167 +8.72% USD Sebenarnya Ramalan GAME by Virtuals Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GAME by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0167 pada tahun 2025. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GAME by Virtuals berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.017535 pada tahun 2026. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAMEVIRTUAL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.018411 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GAMEVIRTUAL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.019332 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAMEVIRTUAL pada tahun 2029 ialah $ 0.020298 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GAMEVIRTUAL pada tahun 2030 ialah $ 0.021313 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GAME by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.034718. GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GAME by Virtuals berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.056552. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0167 0.00%

2026 $ 0.017535 5.00%

2027 $ 0.018411 10.25%

2028 $ 0.019332 15.76%

2029 $ 0.020298 21.55%

2030 $ 0.021313 27.63%

2031 $ 0.022379 34.01%

2032 $ 0.023498 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.024673 47.75%

2034 $ 0.025907 55.13%

2035 $ 0.027202 62.89%

2036 $ 0.028562 71.03%

2037 $ 0.029990 79.59%

2038 $ 0.031490 88.56%

2039 $ 0.033064 97.99%

2040 $ 0.034718 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GAME by Virtuals Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0167 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.016702 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.016716 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.016768 0.41% Ramalan HargaGAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GAMEVIRTUAL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0167 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GAMEVIRTUAL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.016702 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GAMEVIRTUAL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.016716 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GAMEVIRTUAL ialah $0.016768 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GAME by Virtuals Semasa Harga Semasa $ 0.0167$ 0.0167 $ 0.0167 Perubahan Harga (24J) +8.72% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 61.36K$ 61.36K $ 61.36K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GAMEVIRTUAL ialah $ 0.0167. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +8.72%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.36K. Tambahan pula, GAMEVIRTUAL mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung GAMEVIRTUAL

GAME by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GAME by Virtuals, harga semasa GAME by Virtuals ialah 0.01669USD. Bekalan edaran GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ialah 0.00 GAMEVIRTUAL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 .

GAME by Virtuals Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GAME by Virtuals, harga semasa GAME by Virtuals ialah 0.01669USD. Bekalan edaran GAME by Virtuals(GAMEVIRTUAL) ialah 0.00 GAMEVIRTUAL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.10% $ 0.001549 $ 0.01692 $ 0.01463

7 Hari -0.09% $ -0.001670 $ 0.0193 $ 0.01441

30 Hari -0.39% $ -0.011020 $ 0.0279 $ 0.01402 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GAME by Virtuals telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001549 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.10% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GAME by Virtuals didagangkan pada paras tertinggi $0.0193 dan paras terendah $0.01441 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GAMEVIRTUAL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GAME by Virtuals telah mengalami perubahan sebanyak -0.39% , mencerminkan kira-kira $-0.011020 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GAMEVIRTUAL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga GAME by Virtuals yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GAMEVIRTUAL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GAME by Virtuals ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GAMEVIRTUAL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GAME by Virtuals untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GAMEVIRTUAL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GAME by Virtuals. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GAMEVIRTUAL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GAMEVIRTUAL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GAME by Virtuals.

Mengapa Ramalan Harga GAMEVIRTUAL Penting?

GAMEVIRTUAL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGAMEVIRTUAL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GAMEVIRTUAL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GAMEVIRTUAL pada bulan depan? Menurut GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) alat ramalan harga, harga GAMEVIRTUAL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GAMEVIRTUAL pada tahun 2026? Harga 1GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hari ini ialah $0.0167 . Mengikut modul ramalan di atas, GAMEVIRTUAL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GAMEVIRTUAL pada tahun 2027? GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GAMEVIRTUAL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GAMEVIRTUAL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GAMEVIRTUAL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GAMEVIRTUAL pada tahun 2030? Harga 1GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) hari ini ialah $0.0167 . Mengikut modul ramalan di atas, GAMEVIRTUAL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GAMEVIRTUAL untuk 2040? GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GAMEVIRTUAL menjelang tahun 2040.