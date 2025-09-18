GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GCB TOKEN untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GCB yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GCB

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GCB TOKEN % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0308 $0.0308 $0.0308 -0.06% USD Sebenarnya Ramalan GCB TOKEN Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GCB TOKEN berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0308 pada tahun 2025. GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GCB TOKEN berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.03234 pada tahun 2026. GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GCB yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.033957 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GCB yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.035654 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GCB pada tahun 2029 ialah $ 0.037437 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GCB pada tahun 2030 ialah $ 0.039309 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GCB TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.064030. GCB TOKEN (GCB) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GCB TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.104299. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0308 0.00%

2026 $ 0.03234 5.00%

2027 $ 0.033957 10.25%

2028 $ 0.035654 15.76%

2029 $ 0.037437 21.55%

2030 $ 0.039309 27.63%

2031 $ 0.041274 34.01%

2032 $ 0.043338 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.045505 47.75%

2034 $ 0.047780 55.13%

2035 $ 0.050169 62.89%

2036 $ 0.052678 71.03%

2037 $ 0.055312 79.59%

2038 $ 0.058077 88.56%

2039 $ 0.060981 97.99%

2040 $ 0.064030 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GCB TOKEN Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0308 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.030804 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.030829 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.030926 0.41% Ramalan HargaGCB TOKEN (GCB) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GCB pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0308 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGCB TOKEN (GCB) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GCB, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.030804 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGCB TOKEN (GCB) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GCB, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.030829 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGCB TOKEN (GCB)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GCB ialah $0.030926 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GCB TOKEN Semasa Harga Semasa $ 0.0308$ 0.0308 $ 0.0308 Perubahan Harga (24J) -0.06% Modal Pasaran $ 37.02M$ 37.02M $ 37.02M Bekalan Peredaran 1.20B 1.20B 1.20B Kelantangan (24J) $ 83.23K$ 83.23K $ 83.23K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GCB ialah $ 0.0308. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.06%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 83.23K. Tambahan pula, GCB mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.20B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 37.02M. Lihat Harga Langsung GCB

Cara Membeli GCB TOKEN (GCB) Cuba beli GCB? Anda kini boleh membeli GCB melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli GCB TOKEN dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GCBSekarang

GCB TOKEN Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GCB TOKEN, harga semasa GCB TOKEN ialah 0.0308USD. Bekalan edaran GCB TOKEN(GCB) ialah 0.00 GCB , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $37.02M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000070 $ 0.0309 $ 0.03013

7 Hari -0.10% $ -0.003709 $ 0.03474 $ 0.02563

30 Hari -0.18% $ -0.007199 $ 0.04395 $ 0.02563 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GCB TOKEN telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000070 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GCB TOKEN didagangkan pada paras tertinggi $0.03474 dan paras terendah $0.02563 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.10% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GCB untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GCB TOKEN telah mengalami perubahan sebanyak -0.18% , mencerminkan kira-kira $-0.007199 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GCB berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga GCB TOKEN yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GCB

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GCB TOKEN (GCB) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GCB TOKEN ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GCB berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GCB TOKEN untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GCB, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GCB TOKEN. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GCB. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GCB untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GCB TOKEN.

Mengapa Ramalan Harga GCB Penting?

GCB Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGCB berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GCB akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GCB pada bulan depan? Menurut GCB TOKEN (GCB) alat ramalan harga, harga GCB yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GCB pada tahun 2026? Harga 1GCB TOKEN (GCB) hari ini ialah $0.0308 . Mengikut modul ramalan di atas, GCB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GCB pada tahun 2027? GCB TOKEN (GCB) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GCB menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GCB pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GCB TOKEN (GCB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GCB pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GCB TOKEN (GCB) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GCB pada tahun 2030? Harga 1GCB TOKEN (GCB) hari ini ialah $0.0308 . Mengikut modul ramalan di atas, GCB akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GCB untuk 2040? GCB TOKEN (GCB) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GCB menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang