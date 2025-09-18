Gelato Network (GEL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gelato Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GEL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gelato Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.06888 $0.06888 $0.06888 +5.67% USD Sebenarnya Ramalan Gelato Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gelato Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06888 pada tahun 2025. Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gelato Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.072324 pada tahun 2026. Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GEL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.075940 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GEL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.079737 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GEL pada tahun 2029 ialah $ 0.083724 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GEL pada tahun 2030 ialah $ 0.087910 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gelato Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.143196. Gelato Network (GEL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gelato Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.233252. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06888 0.00%

2026 $ 0.072324 5.00%

2027 $ 0.075940 10.25%

2028 $ 0.079737 15.76%

2029 $ 0.083724 21.55%

2030 $ 0.087910 27.63%

2031 $ 0.092305 34.01%

2032 $ 0.096921 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.101767 47.75%

2034 $ 0.106855 55.13%

2035 $ 0.112198 62.89%

2036 $ 0.117808 71.03%

2037 $ 0.123698 79.59%

2038 $ 0.129883 88.56%

2039 $ 0.136377 97.99%

2040 $ 0.143196 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gelato Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.06888 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.068889 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.068946 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.069163 0.41% Ramalan HargaGelato Network (GEL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GEL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06888 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGelato Network (GEL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GEL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.068889 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGelato Network (GEL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GEL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.068946 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGelato Network (GEL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GEL ialah $0.069163 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gelato Network Semasa Harga Semasa $ 0.06888$ 0.06888 $ 0.06888 Perubahan Harga (24J) +5.67% Modal Pasaran $ 17.88M$ 17.88M $ 17.88M Bekalan Peredaran 259.53M 259.53M 259.53M Kelantangan (24J) $ 100.97K$ 100.97K $ 100.97K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GEL ialah $ 0.06888. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.67%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 100.97K. Tambahan pula, GEL mempunyai bekalan edaran sebanyak 259.53M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 17.88M. Lihat Harga Langsung GEL

Gelato Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gelato Network, harga semasa Gelato Network ialah 0.06888USD. Bekalan edaran Gelato Network(GEL) ialah 0.00 GEL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $17.88M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.005629 $ 0.0714 $ 0.06287

7 Hari 0.01% $ 0.000930 $ 0.0714 $ 0.06133

30 Hari 0.08% $ 0.005339 $ 0.08328 $ 0.0509 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gelato Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.005629 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.09% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gelato Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0714 dan paras terendah $0.06133 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GEL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gelato Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $0.005339 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GEL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Gelato Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GEL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gelato Network (GEL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gelato Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GEL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gelato Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GEL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gelato Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GEL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GEL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gelato Network.

Mengapa Ramalan Harga GEL Penting?

GEL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGEL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GEL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GEL pada bulan depan? Menurut Gelato Network (GEL) alat ramalan harga, harga GEL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GEL pada tahun 2026? Harga 1Gelato Network (GEL) hari ini ialah $0.06888 . Mengikut modul ramalan di atas, GEL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GEL pada tahun 2027? Gelato Network (GEL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GEL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GEL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gelato Network (GEL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GEL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gelato Network (GEL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GEL pada tahun 2030? Harga 1Gelato Network (GEL) hari ini ialah $0.06888 . Mengikut modul ramalan di atas, GEL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GEL untuk 2040? Gelato Network (GEL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GEL menjelang tahun 2040.