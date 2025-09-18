Bursa MEXC / Ramalan Harga Kripto / Games for a living (GFAL) /

Games for a living (GFAL) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Games for a living untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GFAL yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GFAL

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Games for a living % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004315 $0.004315 $0.004315 -1.19% USD Sebenarnya Ramalan Games for a living Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Games for a living berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004315 pada tahun 2025. Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Games for a living berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004530 pada tahun 2026. Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GFAL yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004757 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GFAL yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004995 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GFAL pada tahun 2029 ialah $ 0.005244 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GFAL pada tahun 2030 ialah $ 0.005507 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Games for a living berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.008970. Games for a living (GFAL) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Games for a living berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014612. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004315 0.00%

2026 $ 0.004530 5.00%

2027 $ 0.004757 10.25%

2028 $ 0.004995 15.76%

2029 $ 0.005244 21.55%

2030 $ 0.005507 27.63%

2031 $ 0.005782 34.01%

2032 $ 0.006071 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006375 47.75%

2034 $ 0.006693 55.13%

2035 $ 0.007028 62.89%

2036 $ 0.007380 71.03%

2037 $ 0.007749 79.59%

2038 $ 0.008136 88.56%

2039 $ 0.008543 97.99%

2040 $ 0.008970 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Games for a living Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004315 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004315 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004319 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004332 0.41% Ramalan HargaGames for a living (GFAL) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GFAL pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004315 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGames for a living (GFAL) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GFAL, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004315 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGames for a living (GFAL) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GFAL, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004319 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGames for a living (GFAL)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GFAL ialah $0.004332 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Games for a living Semasa Harga Semasa $ 0.004315$ 0.004315 $ 0.004315 Perubahan Harga (24J) -1.19% Modal Pasaran $ 14.84M$ 14.84M $ 14.84M Bekalan Peredaran 3.44B 3.44B 3.44B Kelantangan (24J) $ 66.68K$ 66.68K $ 66.68K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GFAL ialah $ 0.004315. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.19%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 66.68K. Tambahan pula, GFAL mempunyai bekalan edaran sebanyak 3.44B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 14.84M. Lihat Harga Langsung GFAL

Cara Membeli Games for a living (GFAL) Cuba beli GFAL? Anda kini boleh membeli GFAL melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Games for a living dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GFALSekarang

Games for a living Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Games for a living, harga semasa Games for a living ialah 0.004315USD. Bekalan edaran Games for a living(GFAL) ialah 0.00 GFAL , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $14.84M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000208 $ 0.004536 $ 0.004269

7 Hari -0.17% $ -0.000932 $ 0.005416 $ 0.004108

30 Hari -0.29% $ -0.001762 $ 0.008284 $ 0.004108 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Games for a living telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000208 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Games for a living didagangkan pada paras tertinggi $0.005416 dan paras terendah $0.004108 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.17% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GFAL untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Games for a living telah mengalami perubahan sebanyak -0.29% , mencerminkan kira-kira $-0.001762 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GFAL berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Games for a living yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GFAL

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Games for a living (GFAL) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Games for a living ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GFAL berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Games for a living untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GFAL, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Games for a living. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GFAL. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GFAL untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Games for a living.

Mengapa Ramalan Harga GFAL Penting?

GFAL Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGFAL berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GFAL akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GFAL pada bulan depan? Menurut Games for a living (GFAL) alat ramalan harga, harga GFAL yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GFAL pada tahun 2026? Harga 1Games for a living (GFAL) hari ini ialah $0.004315 . Mengikut modul ramalan di atas, GFAL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GFAL pada tahun 2027? Games for a living (GFAL) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GFAL menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GFAL pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Games for a living (GFAL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GFAL pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Games for a living (GFAL) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GFAL pada tahun 2030? Harga 1Games for a living (GFAL) hari ini ialah $0.004315 . Mengikut modul ramalan di atas, GFAL akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GFAL untuk 2040? Games for a living (GFAL) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GFAL menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang