Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Green Grey MetaGame untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GGMT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GGMT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Green Grey MetaGame % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000668 $0.000668 $0.000668 -4.43% USD Sebenarnya Ramalan Green Grey MetaGame Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Green Grey MetaGame berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000668 pada tahun 2025. Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Green Grey MetaGame berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000701 pada tahun 2026. Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GGMT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000736 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GGMT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000773 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GGMT pada tahun 2029 ialah $ 0.000811 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GGMT pada tahun 2030 ialah $ 0.000852 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Green Grey MetaGame berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001388. Green Grey MetaGame (GGMT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Green Grey MetaGame berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002262. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000668 0.00%

2026 $ 0.000701 5.00%

2027 $ 0.000736 10.25%

2028 $ 0.000773 15.76%

2029 $ 0.000811 21.55%

2030 $ 0.000852 27.63%

2031 $ 0.000895 34.01%

2032 $ 0.000939 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000986 47.75%

2034 $ 0.001036 55.13%

2035 $ 0.001088 62.89%

2036 $ 0.001142 71.03%

2037 $ 0.001199 79.59%

2038 $ 0.001259 88.56%

2039 $ 0.001322 97.99%

2040 $ 0.001388 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Green Grey MetaGame Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000668 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000668 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000668 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000670 0.41% Ramalan HargaGreen Grey MetaGame (GGMT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GGMT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000668 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGreen Grey MetaGame (GGMT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GGMT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000668 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGreen Grey MetaGame (GGMT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GGMT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000668 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGreen Grey MetaGame (GGMT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GGMT ialah $0.000670 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Green Grey MetaGame Semasa Harga Semasa $ 0.000668$ 0.000668 $ 0.000668 Perubahan Harga (24J) -4.43% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 Kelantangan (24J) +4.88% Harga terkini GGMT ialah $ 0.000668. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -4.43%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.88. Tambahan pula, GGMT mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung GGMT

Cara Membeli Green Grey MetaGame (GGMT) Cuba beli GGMT? Anda kini boleh membeli GGMT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Green Grey MetaGame dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GGMTSekarang

Green Grey MetaGame Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Green Grey MetaGame, harga semasa Green Grey MetaGame ialah 0.000668USD. Bekalan edaran Green Grey MetaGame(GGMT) ialah 0.00 GGMT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.000699 $ 0.000668

7 Hari -0.07% $ -0.000056 $ 0.000725 $ 0.000668

30 Hari -0.01% $ -0.000012 $ 0.000823 $ 0.000668 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Green Grey MetaGame telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Green Grey MetaGame didagangkan pada paras tertinggi $0.000725 dan paras terendah $0.000668 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GGMT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Green Grey MetaGame telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000012 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GGMT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Green Grey MetaGame yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GGMT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Green Grey MetaGame (GGMT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Green Grey MetaGame ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GGMT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Green Grey MetaGame untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GGMT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Green Grey MetaGame. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GGMT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GGMT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Green Grey MetaGame.

Mengapa Ramalan Harga GGMT Penting?

GGMT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGGMT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GGMT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GGMT pada bulan depan? Menurut Green Grey MetaGame (GGMT) alat ramalan harga, harga GGMT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GGMT pada tahun 2026? Harga 1Green Grey MetaGame (GGMT) hari ini ialah $0.000668 . Mengikut modul ramalan di atas, GGMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GGMT pada tahun 2027? Green Grey MetaGame (GGMT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GGMT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GGMT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Green Grey MetaGame (GGMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GGMT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Green Grey MetaGame (GGMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GGMT pada tahun 2030? Harga 1Green Grey MetaGame (GGMT) hari ini ialah $0.000668 . Mengikut modul ramalan di atas, GGMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GGMT untuk 2040? Green Grey MetaGame (GGMT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GGMT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang