Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Moonbeam untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GLMR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GLMR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Moonbeam % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.06925 $0.06925 $0.06925 +4.65% USD Sebenarnya Ramalan Moonbeam Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Moonbeam berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.06925 pada tahun 2025. Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Moonbeam berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.072712 pada tahun 2026. Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GLMR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.076348 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GLMR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.080165 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GLMR pada tahun 2029 ialah $ 0.084173 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GLMR pada tahun 2030 ialah $ 0.088382 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Moonbeam berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.143965. Moonbeam (GLMR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Moonbeam berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.234505. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06925 0.00%

2026 $ 0.072712 5.00%

2027 $ 0.076348 10.25%

2028 $ 0.080165 15.76%

2029 $ 0.084173 21.55%

2030 $ 0.088382 27.63%

2031 $ 0.092801 34.01%

2032 $ 0.097441 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.102313 47.75%

2034 $ 0.107429 55.13%

2035 $ 0.112800 62.89%

2036 $ 0.118441 71.03%

2037 $ 0.124363 79.59%

2038 $ 0.130581 88.56%

2039 $ 0.137110 97.99%

2040 $ 0.143965 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Moonbeam Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.06925 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.069259 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.069316 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.069534 0.41% Ramalan HargaMoonbeam (GLMR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GLMR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.06925 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaMoonbeam (GLMR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GLMR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069259 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaMoonbeam (GLMR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GLMR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.069316 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaMoonbeam (GLMR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GLMR ialah $0.069534 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Moonbeam Semasa Harga Semasa $ 0.06925$ 0.06925 $ 0.06925 Perubahan Harga (24J) +4.65% Modal Pasaran $ 70.01M$ 70.01M $ 70.01M Bekalan Peredaran 1.01B 1.01B 1.01B Kelantangan (24J) $ 602.24K$ 602.24K $ 602.24K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GLMR ialah $ 0.06925. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.65%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 602.24K. Tambahan pula, GLMR mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.01B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 70.01M. Lihat Harga Langsung GLMR

Cara Membeli Moonbeam (GLMR) Cuba beli GLMR? Anda kini boleh membeli GLMR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Moonbeam dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GLMRSekarang

Moonbeam Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Moonbeam, harga semasa Moonbeam ialah 0.06923USD. Bekalan edaran Moonbeam(GLMR) ialah 0.00 GLMR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $70.01M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.002799 $ 0.06946 $ 0.06574

7 Hari -0.02% $ -0.001549 $ 0.07268 $ 0.06493

30 Hari -0.08% $ -0.006449 $ 0.08164 $ 0.06493 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Moonbeam telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002799 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Moonbeam didagangkan pada paras tertinggi $0.07268 dan paras terendah $0.06493 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GLMR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Moonbeam telah mengalami perubahan sebanyak -0.08% , mencerminkan kira-kira $-0.006449 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GLMR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Moonbeam yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GLMR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Moonbeam (GLMR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Moonbeam ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GLMR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Moonbeam untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GLMR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Moonbeam. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GLMR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GLMR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Moonbeam.

Mengapa Ramalan Harga GLMR Penting?

GLMR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGLMR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GLMR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GLMR pada bulan depan? Menurut Moonbeam (GLMR) alat ramalan harga, harga GLMR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GLMR pada tahun 2026? Harga 1Moonbeam (GLMR) hari ini ialah $0.06925 . Mengikut modul ramalan di atas, GLMR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GLMR pada tahun 2027? Moonbeam (GLMR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GLMR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GLMR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Moonbeam (GLMR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GLMR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Moonbeam (GLMR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GLMR pada tahun 2030? Harga 1Moonbeam (GLMR) hari ini ialah $0.06925 . Mengikut modul ramalan di atas, GLMR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GLMR untuk 2040? Moonbeam (GLMR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GLMR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang