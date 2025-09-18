Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Giant Mammoth untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GMMT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GMMT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Giant Mammoth % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.009622 $0.009622 $0.009622 +0.15% USD Sebenarnya Ramalan Giant Mammoth Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Giant Mammoth berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009622 pada tahun 2025. Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Giant Mammoth berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010103 pada tahun 2026. Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMMT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.010608 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GMMT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.011138 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMMT pada tahun 2029 ialah $ 0.011695 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GMMT pada tahun 2030 ialah $ 0.012280 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Giant Mammoth berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.020003. Giant Mammoth (GMMT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Giant Mammoth berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.032583. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.009622 0.00%

2026 $ 0.010103 5.00%

2027 $ 0.010608 10.25%

2028 $ 0.011138 15.76%

2029 $ 0.011695 21.55%

2030 $ 0.012280 27.63%

2031 $ 0.012894 34.01%

2032 $ 0.013539 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.014216 47.75%

2034 $ 0.014926 55.13%

2035 $ 0.015673 62.89%

2036 $ 0.016456 71.03%

2037 $ 0.017279 79.59%

2038 $ 0.018143 88.56%

2039 $ 0.019050 97.99%

2040 $ 0.020003 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Giant Mammoth Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.009622 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.009623 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.009631 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.009661 0.41% Ramalan HargaGiant Mammoth (GMMT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GMMT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.009622 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGiant Mammoth (GMMT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GMMT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009623 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGiant Mammoth (GMMT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GMMT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.009631 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGiant Mammoth (GMMT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GMMT ialah $0.009661 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Giant Mammoth Semasa Harga Semasa $ 0.009622$ 0.009622 $ 0.009622 Perubahan Harga (24J) +0.15% Modal Pasaran $ 16.49M$ 16.49M $ 16.49M Bekalan Peredaran 1.71B 1.71B 1.71B Kelantangan (24J) $ 96.78K$ 96.78K $ 96.78K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GMMT ialah $ 0.009622. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.15%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 96.78K. Tambahan pula, GMMT mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.71B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 16.49M. Lihat Harga Langsung GMMT

Cara Membeli Giant Mammoth (GMMT) Cuba beli GMMT? Anda kini boleh membeli GMMT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Giant Mammoth dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GMMTSekarang

Giant Mammoth Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Giant Mammoth, harga semasa Giant Mammoth ialah 0.009622USD. Bekalan edaran Giant Mammoth(GMMT) ialah 0.00 GMMT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $16.49M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.19% $ 0.001536 $ 0.0108 $ 0.008001

7 Hari 0.14% $ 0.001147 $ 0.0108 $ 0.007932

30 Hari 0.52% $ 0.003296 $ 0.019864 $ 0.00523 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Giant Mammoth telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001536 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.19% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Giant Mammoth didagangkan pada paras tertinggi $0.0108 dan paras terendah $0.007932 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.14% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GMMT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Giant Mammoth telah mengalami perubahan sebanyak 0.52% , mencerminkan kira-kira $0.003296 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GMMT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Giant Mammoth yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GMMT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Giant Mammoth (GMMT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Giant Mammoth ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GMMT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Giant Mammoth untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GMMT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Giant Mammoth. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GMMT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GMMT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Giant Mammoth.

Mengapa Ramalan Harga GMMT Penting?

GMMT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGMMT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GMMT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GMMT pada bulan depan? Menurut Giant Mammoth (GMMT) alat ramalan harga, harga GMMT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GMMT pada tahun 2026? Harga 1Giant Mammoth (GMMT) hari ini ialah $0.009622 . Mengikut modul ramalan di atas, GMMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GMMT pada tahun 2027? Giant Mammoth (GMMT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GMMT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GMMT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Giant Mammoth (GMMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GMMT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Giant Mammoth (GMMT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GMMT pada tahun 2030? Harga 1Giant Mammoth (GMMT) hari ini ialah $0.009622 . Mengikut modul ramalan di atas, GMMT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GMMT untuk 2040? Giant Mammoth (GMMT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GMMT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang