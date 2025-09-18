Gains Network (GNS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gains Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GNS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Gains Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gains Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.317 pada tahun 2025. Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gains Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.4328 pada tahun 2026. Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GNS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 2.5544 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GNS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 2.6822 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GNS pada tahun 2029 ialah $ 2.8163 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GNS pada tahun 2030 ialah $ 2.9571 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gains Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 4.8168. Gains Network (GNS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gains Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 7.8461. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.317 0.00%

2026 $ 2.4328 5.00%

2027 $ 2.5544 10.25%

2028 $ 2.6822 15.76%

2029 $ 2.8163 21.55%

2030 $ 2.9571 27.63%

2031 $ 3.1050 34.01%

2032 $ 3.2602 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.4232 47.75%

2034 $ 3.5944 55.13%

2035 $ 3.7741 62.89%

2036 $ 3.9628 71.03%

2037 $ 4.1609 79.59%

2038 $ 4.3690 88.56%

2039 $ 4.5875 97.99%

2040 $ 4.8168 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gains Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 2.317 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 2.3173 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 2.3192 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 2.3265 0.41% Ramalan HargaGains Network (GNS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GNS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $2.317 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGains Network (GNS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GNS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.3173 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGains Network (GNS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GNS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.3192 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGains Network (GNS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GNS ialah $2.3265 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gains Network Semasa Harga Semasa $ 2.317$ 2.317 $ 2.317 Perubahan Harga (24J) +4.46% Modal Pasaran $ 65.10M$ 65.10M $ 65.10M Bekalan Peredaran 28.05M 28.05M 28.05M Kelantangan (24J) $ 127.78K$ 127.78K $ 127.78K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GNS ialah $ 2.317. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.46%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 127.78K. Tambahan pula, GNS mempunyai bekalan edaran sebanyak 28.05M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 65.10M. Lihat Harga Langsung GNS

Gains Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gains Network, harga semasa Gains Network ialah 2.321USD. Bekalan edaran Gains Network(GNS) ialah 0.00 GNS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $65.10M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.021000 $ 2.321 $ 2.206

7 Hari -0.00% $ -0.012999 $ 2.499 $ 2.206

30 Hari 0.13% $ 0.267000 $ 2.499 $ 1.967 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gains Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.021000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gains Network didagangkan pada paras tertinggi $2.499 dan paras terendah $2.206 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GNS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gains Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.13% , mencerminkan kira-kira $0.267000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GNS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Gains Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GNS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gains Network (GNS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gains Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GNS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gains Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GNS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gains Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GNS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GNS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gains Network.

Mengapa Ramalan Harga GNS Penting?

GNS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

