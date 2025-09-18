Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Goatseus Maximus untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GOAT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Goatseus Maximus % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.10119 $0.10119 $0.10119 +4.10% USD Sebenarnya Ramalan Goatseus Maximus Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Goatseus Maximus berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.10119 pada tahun 2025. Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Goatseus Maximus berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.106249 pada tahun 2026. Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOAT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.111561 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOAT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.117140 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOAT pada tahun 2029 ialah $ 0.122997 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOAT pada tahun 2030 ialah $ 0.129146 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Goatseus Maximus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.210366. Goatseus Maximus (GOAT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Goatseus Maximus berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.342665. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.10119 0.00%

2026 $ 0.106249 5.00%

2027 $ 0.111561 10.25%

2028 $ 0.117140 15.76%

2029 $ 0.122997 21.55%

2030 $ 0.129146 27.63%

2031 $ 0.135604 34.01%

2032 $ 0.142384 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.149503 47.75%

2034 $ 0.156978 55.13%

2035 $ 0.164827 62.89%

2036 $ 0.173069 71.03%

2037 $ 0.181722 79.59%

2038 $ 0.190808 88.56%

2039 $ 0.200349 97.99%

2040 $ 0.210366 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Goatseus Maximus Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.10119 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.101203 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.101287 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.101605 0.41% Ramalan HargaGoatseus Maximus (GOAT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GOAT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.10119 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGoatseus Maximus (GOAT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GOAT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.101203 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGoatseus Maximus (GOAT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GOAT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.101287 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGoatseus Maximus (GOAT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GOAT ialah $0.101605 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Goatseus Maximus Semasa Harga Semasa $ 0.10119$ 0.10119 $ 0.10119 Perubahan Harga (24J) +4.10% Modal Pasaran $ 101.31M$ 101.31M $ 101.31M Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Kelantangan (24J) $ 784.70K$ 784.70K $ 784.70K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GOAT ialah $ 0.10119. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.10%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 784.70K. Tambahan pula, GOAT mempunyai bekalan edaran sebanyak 999.99M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 101.31M. Lihat Harga Langsung GOAT

Goatseus Maximus Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Goatseus Maximus, harga semasa Goatseus Maximus ialah 0.10131USD. Bekalan edaran Goatseus Maximus(GOAT) ialah 0.00 GOAT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $101.31M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.002939 $ 0.11 $ 0.096

7 Hari 0.09% $ 0.008010 $ 0.13 $ 0.08999

30 Hari 0.11% $ 0.009709 $ 0.13 $ 0.06869 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Goatseus Maximus telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002939 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Goatseus Maximus didagangkan pada paras tertinggi $0.13 dan paras terendah $0.08999 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GOAT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Goatseus Maximus telah mengalami perubahan sebanyak 0.11% , mencerminkan kira-kira $0.009709 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GOAT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Goatseus Maximus yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GOAT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Goatseus Maximus (GOAT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Goatseus Maximus ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GOAT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Goatseus Maximus untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GOAT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Goatseus Maximus. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GOAT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GOAT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Goatseus Maximus.

Mengapa Ramalan Harga GOAT Penting?

GOAT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGOAT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GOAT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GOAT pada bulan depan? Menurut Goatseus Maximus (GOAT) alat ramalan harga, harga GOAT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GOAT pada tahun 2026? Harga 1Goatseus Maximus (GOAT) hari ini ialah $0.10119 . Mengikut modul ramalan di atas, GOAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GOAT pada tahun 2027? Goatseus Maximus (GOAT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GOAT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GOAT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Goatseus Maximus (GOAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GOAT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Goatseus Maximus (GOAT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GOAT pada tahun 2030? Harga 1Goatseus Maximus (GOAT) hari ini ialah $0.10119 . Mengikut modul ramalan di atas, GOAT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GOAT untuk 2040? Goatseus Maximus (GOAT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GOAT menjelang tahun 2040.