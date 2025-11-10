GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GOAT Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GOATED yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GOAT Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0914 $0.0914 $0.0914 +0.16% USD Sebenarnya Ramalan GOAT Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GOAT Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0914 pada tahun 2025. GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GOAT Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09597 pada tahun 2026. GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOATED yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.100768 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GOATED yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.105806 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOATED pada tahun 2029 ialah $ 0.111097 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GOATED pada tahun 2030 ialah $ 0.116652 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GOAT Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.190014. GOAT Network (GOATED) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GOAT Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.309512. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0914 0.00%

2026 $ 0.09597 5.00%

2027 $ 0.100768 10.25%

2028 $ 0.105806 15.76%

2029 $ 0.111097 21.55%

2030 $ 0.116652 27.63%

2031 $ 0.122484 34.01%

2032 $ 0.128608 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.135039 47.75%

2034 $ 0.141791 55.13%

2035 $ 0.148880 62.89%

2036 $ 0.156325 71.03%

2037 $ 0.164141 79.59%

2038 $ 0.172348 88.56%

2039 $ 0.180965 97.99%

2040 $ 0.190014 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GOAT Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 0.0914 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 0.091412 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 0.091487 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 0.091775 0.41% Ramalan HargaGOAT Network (GOATED) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GOATED pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $0.0914 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGOAT Network (GOATED) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi GOATED, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.091412 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGOAT Network (GOATED) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GOATED, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.091487 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGOAT Network (GOATED)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GOATED ialah $0.091775 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GOAT Network Semasa Harga Semasa $ 0.0914$ 0.0914 $ 0.0914 Perubahan Harga (24J) +0.16% Modal Pasaran $ 9.54M$ 9.54M $ 9.54M Bekalan Peredaran 104.35M 104.35M 104.35M Kelantangan (24J) $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GOATED ialah $ 0.0914. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.16%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.33K. Tambahan pula, GOATED mempunyai bekalan edaran sebanyak 104.35M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.54M. Lihat Harga Langsung GOATED

GOAT Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GOAT Network, harga semasa GOAT Network ialah 0.0914USD. Bekalan edaran GOAT Network(GOATED) ialah 0.00 GOATED , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9.54M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000369 $ 0.09316 $ 0.08669

7 Hari -0.02% $ -0.002340 $ 0.09729 $ 0.08236

30 Hari 0.69% $ 0.037469 $ 0.17199 $ 0.05256 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOAT Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000369 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GOAT Network didagangkan pada paras tertinggi $0.09729 dan paras terendah $0.08236 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GOATED untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GOAT Network telah mengalami perubahan sebanyak 0.69% , mencerminkan kira-kira $0.037469 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GOATED berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga GOAT Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GOATED

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GOAT Network (GOATED) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GOAT Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GOATED berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GOAT Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GOATED, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GOAT Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GOATED. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GOATED untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GOAT Network.

Mengapa Ramalan Harga GOATED Penting?

GOATED Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGOATED berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GOATED akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GOATED pada bulan depan? Menurut GOAT Network (GOATED) alat ramalan harga, harga GOATED yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GOATED pada tahun 2026? Harga 1GOAT Network (GOATED) hari ini ialah $0.0914 . Mengikut modul ramalan di atas, GOATED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GOATED pada tahun 2027? GOAT Network (GOATED) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GOATED menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GOATED pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GOAT Network (GOATED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GOATED pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GOAT Network (GOATED) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GOATED pada tahun 2030? Harga 1GOAT Network (GOATED) hari ini ialah $0.0914 . Mengikut modul ramalan di atas, GOATED akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GOATED untuk 2040? GOAT Network (GOATED) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GOATED menjelang tahun 2040.