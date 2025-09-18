Gode Chain (GODE) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gode Chain untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GODE yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0005828 $0.0005828 $0.0005828 -7.77% USD Sebenarnya Ramalan Gode Chain Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gode Chain berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000582 pada tahun 2025. Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gode Chain berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000611 pada tahun 2026. Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GODE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000642 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GODE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000674 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GODE pada tahun 2029 ialah $ 0.000708 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GODE pada tahun 2030 ialah $ 0.000743 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gode Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001211. Gode Chain (GODE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gode Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001973.

2026 $ 0.000611 5.00%

2027 $ 0.000642 10.25%

2028 $ 0.000674 15.76%

2029 $ 0.000708 21.55%

2030 $ 0.000743 27.63%

2031 $ 0.000781 34.01%

2032 $ 0.000820 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000861 47.75%

2034 $ 0.000904 55.13%

2035 $ 0.000949 62.89%

2036 $ 0.000996 71.03%

2037 $ 0.001046 79.59%

2038 $ 0.001098 88.56%

2039 $ 0.001153 97.99%

2040 $ 0.001211 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gode Chain Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000582 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000582 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000583 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000585 0.41% Ramalan HargaGode Chain (GODE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GODE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000582 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGode Chain (GODE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GODE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000582 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGode Chain (GODE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GODE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000583 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGode Chain (GODE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GODE ialah $0.000585 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gode Chain Semasa Harga Semasa $ 0.0005828$ 0.0005828 $ 0.0005828 Perubahan Harga (24J) -7.77% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 6.19K$ 6.19K $ 6.19K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GODE ialah $ 0.0005828. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -7.77%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.19K. Tambahan pula, GODE mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung GODE

Gode Chain Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gode Chain, harga semasa Gode Chain ialah 0.000582USD. Bekalan edaran Gode Chain(GODE) ialah 0.00 GODE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.000019 $ 0.000632 $ 0.000582

7 Hari 0.06% $ 0.000032 $ 0.000917 $ 0.000528

30 Hari 2.90% $ 0.000433 $ 0.000917 $ 0.000147 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gode Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000019 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gode Chain didagangkan pada paras tertinggi $0.000917 dan paras terendah $0.000528 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GODE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gode Chain telah mengalami perubahan sebanyak 2.90% , mencerminkan kira-kira $0.000433 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GODE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Gode Chain yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GODE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gode Chain (GODE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gode Chain ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GODE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gode Chain untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GODE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gode Chain. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GODE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GODE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gode Chain.

Mengapa Ramalan Harga GODE Penting?

GODE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGODE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GODE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GODE pada bulan depan? Menurut Gode Chain (GODE) alat ramalan harga, harga GODE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GODE pada tahun 2026? Harga 1Gode Chain (GODE) hari ini ialah $0.000582 . Mengikut modul ramalan di atas, GODE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GODE pada tahun 2027? Gode Chain (GODE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GODE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GODE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gode Chain (GODE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GODE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gode Chain (GODE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GODE pada tahun 2030? Harga 1Gode Chain (GODE) hari ini ialah $0.000582 . Mengikut modul ramalan di atas, GODE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GODE untuk 2040? Gode Chain (GODE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GODE menjelang tahun 2040.