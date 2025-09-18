Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gods Unchained untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GODS yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gods Unchained % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.12509 $0.12509 $0.12509 +0.72% USD Sebenarnya Ramalan Gods Unchained Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gods Unchained berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.12509 pada tahun 2025. Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gods Unchained berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.131344 pada tahun 2026. Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GODS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.137911 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GODS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.144807 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GODS pada tahun 2029 ialah $ 0.152047 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GODS pada tahun 2030 ialah $ 0.159650 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gods Unchained berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.260053. Gods Unchained (GODS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gods Unchained berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.423599. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.12509 0.00%

Statistik Harga Gods Unchained Semasa Harga Semasa $ 0.12509$ 0.12509 $ 0.12509 Perubahan Harga (24J) +0.72% Modal Pasaran $ 49.29M$ 49.29M $ 49.29M Bekalan Peredaran 394.03M 394.03M 394.03M Kelantangan (24J) $ 409.30K$ 409.30K $ 409.30K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GODS ialah $ 0.12509. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.72%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 409.30K. Tambahan pula, GODS mempunyai bekalan edaran sebanyak 394.03M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 49.29M. Lihat Harga Langsung GODS

Gods Unchained Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gods Unchained, harga semasa Gods Unchained ialah 0.12509USD. Bekalan edaran Gods Unchained(GODS) ialah 0.00 GODS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $49.29M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.002329 $ 0.12753 $ 0.11921

7 Hari 0.08% $ 0.009380 $ 0.14404 $ 0.11299

30 Hari -0.01% $ -0.001500 $ 0.14562 $ 0.11262 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gods Unchained telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.002329 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gods Unchained didagangkan pada paras tertinggi $0.14404 dan paras terendah $0.11299 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.08% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GODS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gods Unchained telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.001500 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GODS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Gods Unchained yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GODS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gods Unchained (GODS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gods Unchained ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GODS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gods Unchained untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GODS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gods Unchained. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GODS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GODS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gods Unchained.

Mengapa Ramalan Harga GODS Penting?

GODS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGODS berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GODS akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GODS pada bulan depan? Menurut Gods Unchained (GODS) alat ramalan harga, harga GODS yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GODS pada tahun 2026? Harga 1Gods Unchained (GODS) hari ini ialah $0.12509 . Mengikut modul ramalan di atas, GODS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GODS pada tahun 2027? Gods Unchained (GODS) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GODS menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GODS pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gods Unchained (GODS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GODS pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gods Unchained (GODS) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GODS pada tahun 2030? Harga 1Gods Unchained (GODS) hari ini ialah $0.12509 . Mengikut modul ramalan di atas, GODS akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GODS untuk 2040? Gods Unchained (GODS) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GODS menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang