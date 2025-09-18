Gora Network (GORA) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gora Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GORA yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gora Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0222 $0.0222 $0.0222 +6.22% USD Sebenarnya Ramalan Gora Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gora Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0222 pada tahun 2025. Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gora Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02331 pada tahun 2026. Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GORA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.024475 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GORA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.025699 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GORA pada tahun 2029 ialah $ 0.026984 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GORA pada tahun 2030 ialah $ 0.028333 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gora Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.046152. Gora Network (GORA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gora Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.075177. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0222 0.00%

2026 $ 0.02331 5.00%

2027 $ 0.024475 10.25%

2028 $ 0.025699 15.76%

2029 $ 0.026984 21.55%

2030 $ 0.028333 27.63%

2031 $ 0.029750 34.01%

2032 $ 0.031237 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.032799 47.75%

2034 $ 0.034439 55.13%

2035 $ 0.036161 62.89%

2036 $ 0.037969 71.03%

2037 $ 0.039868 79.59%

2038 $ 0.041861 88.56%

2039 $ 0.043954 97.99%

2040 $ 0.046152 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gora Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0222 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.022203 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.022221 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.022291 0.41% Ramalan HargaGora Network (GORA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GORA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0222 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGora Network (GORA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GORA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022203 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGora Network (GORA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GORA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.022221 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGora Network (GORA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GORA ialah $0.022291 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gora Network Semasa Harga Semasa $ 0.0222$ 0.0222 $ 0.0222 Perubahan Harga (24J) +6.22% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.06K$ 4.06K $ 4.06K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GORA ialah $ 0.0222. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.22%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.06K. Tambahan pula, GORA mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung GORA

Gora Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gora Network, harga semasa Gora Network ialah 0.0222USD. Bekalan edaran Gora Network(GORA) ialah 0.00 GORA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.001300 $ 0.0222 $ 0.0202

7 Hari 0.04% $ 0.000900 $ 0.0222 $ 0.0151

30 Hari -0.03% $ -0.000699 $ 0.0255 $ 0.0151 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gora Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001300 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.06% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gora Network didagangkan pada paras tertinggi $0.0222 dan paras terendah $0.0151 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GORA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gora Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.03% , mencerminkan kira-kira $-0.000699 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GORA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Gora Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GORA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gora Network (GORA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gora Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GORA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gora Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GORA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gora Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GORA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GORA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gora Network.

Mengapa Ramalan Harga GORA Penting?

GORA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGORA berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GORA akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GORA pada bulan depan? Menurut Gora Network (GORA) alat ramalan harga, harga GORA yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GORA pada tahun 2026? Harga 1Gora Network (GORA) hari ini ialah $0.0222 . Mengikut modul ramalan di atas, GORA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GORA pada tahun 2027? Gora Network (GORA) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GORA menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GORA pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gora Network (GORA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GORA pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gora Network (GORA) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GORA pada tahun 2030? Harga 1Gora Network (GORA) hari ini ialah $0.0222 . Mengikut modul ramalan di atas, GORA akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GORA untuk 2040? Gora Network (GORA) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GORA menjelang tahun 2040.