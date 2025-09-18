GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga (USD)

*Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.013499 $0.013499 $0.013499 +3.52% USD Sebenarnya Ramalan GoPlus Security Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GoPlus Security berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.013499 pada tahun 2025. GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GoPlus Security berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.014173 pada tahun 2026. GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GPS yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.014882 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GPS yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.015626 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GPS pada tahun 2029 ialah $ 0.016408 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GPS pada tahun 2030 ialah $ 0.017228 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GoPlus Security berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.028063. GoPlus Security (GPS) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GoPlus Security berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.045712.

2026 $ 0.014173 5.00%

2027 $ 0.014882 10.25%

2028 $ 0.015626 15.76%

2029 $ 0.016408 21.55%

2030 $ 0.017228 27.63%

2031 $ 0.018089 34.01%

2032 $ 0.018994 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.019944 47.75%

2034 $ 0.020941 55.13%

2035 $ 0.021988 62.89%

2036 $ 0.023087 71.03%

2037 $ 0.024242 79.59%

2038 $ 0.025454 88.56%

2039 $ 0.026727 97.99%

2040 $ 0.028063 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GoPlus Security Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.013499 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.013500 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.013511 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.013554 0.41% Ramalan HargaGoPlus Security (GPS) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GPS pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.013499 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGoPlus Security (GPS) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GPS, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013500 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGoPlus Security (GPS) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GPS, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.013511 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGoPlus Security (GPS)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GPS ialah $0.013554 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GoPlus Security Semasa Harga Semasa $ 0.013499$ 0.013499 $ 0.013499 Perubahan Harga (24J) +3.52% Modal Pasaran $ 35.70M$ 35.70M $ 35.70M Bekalan Peredaran 2.64B 2.64B 2.64B Kelantangan (24J) $ 106.29K$ 106.29K $ 106.29K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GPS ialah $ 0.013499. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.52%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 106.29K. Tambahan pula, GPS mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.64B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 35.70M. Lihat Harga Langsung GPS

Cara Membeli GoPlus Security (GPS) Cuba beli GPS? Anda kini boleh membeli GPS melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli GoPlus Security dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GPSSekarang

GoPlus Security Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GoPlus Security, harga semasa GoPlus Security ialah 0.013498USD. Bekalan edaran GoPlus Security(GPS) ialah 0.00 GPS , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $35.70M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000080 $ 0.01399 $ 0.012867

7 Hari 0.06% $ 0.000802 $ 0.017477 $ 0.012251

30 Hari -0.01% $ -0.000203 $ 0.020954 $ 0.009012 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GoPlus Security telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000080 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GoPlus Security didagangkan pada paras tertinggi $0.017477 dan paras terendah $0.012251 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GPS untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GoPlus Security telah mengalami perubahan sebanyak -0.01% , mencerminkan kira-kira $-0.000203 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GPS berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga GoPlus Security yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GPS

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GoPlus Security (GPS) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GoPlus Security ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GPS berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GoPlus Security untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GPS, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GoPlus Security. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GPS. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GPS untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GoPlus Security.

Mengapa Ramalan Harga GPS Penting?

GPS Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

