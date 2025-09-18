Grand Base (GRAND) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Grand Base untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GRAND yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Grand Base % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.298 $0.298 $0.298 0.00% USD Sebenarnya Ramalan Grand Base Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Grand Base berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.298 pada tahun 2025. Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Grand Base berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3129 pada tahun 2026. Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GRAND yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.328545 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GRAND yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.344972 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GRAND pada tahun 2029 ialah $ 0.362220 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GRAND pada tahun 2030 ialah $ 0.380331 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Grand Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.619520. Grand Base (GRAND) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Grand Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0091. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.298 0.00%

2026 $ 0.3129 5.00%

2027 $ 0.328545 10.25%

2028 $ 0.344972 15.76%

2029 $ 0.362220 21.55%

2030 $ 0.380331 27.63%

2031 $ 0.399348 34.01%

2032 $ 0.419315 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.440281 47.75%

2034 $ 0.462295 55.13%

2035 $ 0.485410 62.89%

2036 $ 0.509681 71.03%

2037 $ 0.535165 79.59%

2038 $ 0.561923 88.56%

2039 $ 0.590019 97.99%

2040 $ 0.619520 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Grand Base Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.298 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.298040 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.298285 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.299224 0.41% Ramalan HargaGrand Base (GRAND) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GRAND pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.298 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGrand Base (GRAND) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GRAND, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.298040 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGrand Base (GRAND) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GRAND, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.298285 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGrand Base (GRAND)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GRAND ialah $0.299224 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Grand Base Semasa Harga Semasa $ 0.298$ 0.298 $ 0.298 Perubahan Harga (24J) 0.00% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) 0.00% Harga terkini GRAND ialah $ 0.298. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak 0.00%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Tambahan pula, GRAND mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung GRAND

Grand Base Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Grand Base, harga semasa Grand Base ialah 0.298USD. Bekalan edaran Grand Base(GRAND) ialah 0.00 GRAND , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298

30 Hari 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Grand Base telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Grand Base didagangkan pada paras tertinggi $0.298 dan paras terendah $0.298 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GRAND untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Grand Base telah mengalami perubahan sebanyak 0.00% , mencerminkan kira-kira $0 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GRAND berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Grand Base yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GRAND

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Grand Base (GRAND) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Grand Base ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GRAND berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Grand Base untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GRAND, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Grand Base. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GRAND. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GRAND untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Grand Base.

Mengapa Ramalan Harga GRAND Penting?

GRAND Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGRAND berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GRAND akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GRAND pada bulan depan? Menurut Grand Base (GRAND) alat ramalan harga, harga GRAND yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GRAND pada tahun 2026? Harga 1Grand Base (GRAND) hari ini ialah $0.298 . Mengikut modul ramalan di atas, GRAND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GRAND pada tahun 2027? Grand Base (GRAND) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GRAND menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GRAND pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Grand Base (GRAND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GRAND pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Grand Base (GRAND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GRAND pada tahun 2030? Harga 1Grand Base (GRAND) hari ini ialah $0.298 . Mengikut modul ramalan di atas, GRAND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GRAND untuk 2040? Grand Base (GRAND) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GRAND menjelang tahun 2040.