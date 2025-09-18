Graph Token (GRT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Graph Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GRT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Graph Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.09717 $0.09717 $0.09717 +4.63% USD Sebenarnya Ramalan Graph Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Graph Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.09717 pada tahun 2025. Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Graph Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.102028 pada tahun 2026. Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GRT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.107129 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GRT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.112486 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GRT pada tahun 2029 ialah $ 0.118110 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GRT pada tahun 2030 ialah $ 0.124016 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Graph Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.202009. Graph Token (GRT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Graph Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.329052. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.09717 0.00%

2026 $ 0.102028 5.00%

2027 $ 0.107129 10.25%

2028 $ 0.112486 15.76%

2029 $ 0.118110 21.55%

2030 $ 0.124016 27.63%

2031 $ 0.130217 34.01%

2032 $ 0.136727 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.143564 47.75%

2034 $ 0.150742 55.13%

2035 $ 0.158279 62.89%

2036 $ 0.166193 71.03%

2037 $ 0.174503 79.59%

2038 $ 0.183228 88.56%

2039 $ 0.192389 97.99%

2040 $ 0.202009 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Graph Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.09717 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.097183 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.097263 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.097569 0.41% Ramalan HargaGraph Token (GRT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GRT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.09717 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGraph Token (GRT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GRT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.097183 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGraph Token (GRT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GRT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.097263 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGraph Token (GRT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GRT ialah $0.097569 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Graph Token Semasa Harga Semasa $ 0.09717$ 0.09717 $ 0.09717 Perubahan Harga (24J) +4.63% Modal Pasaran $ 1.02B$ 1.02B $ 1.02B Bekalan Peredaran 10.48B 10.48B 10.48B Kelantangan (24J) $ 950.41K$ 950.41K $ 950.41K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GRT ialah $ 0.09717. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.63%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 950.41K. Tambahan pula, GRT mempunyai bekalan edaran sebanyak 10.48B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 1.02B. Lihat Harga Langsung GRT

Graph Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Graph Token, harga semasa Graph Token ialah 0.09717USD. Bekalan edaran Graph Token(GRT) ialah 0.00 GRT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $1.02B . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.002130 $ 0.09738 $ 0.09213

7 Hari -0.00% $ -0.000659 $ 0.10328 $ 0.09144

30 Hari 0.06% $ 0.005119 $ 0.10328 $ 0.08482 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Graph Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002130 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Graph Token didagangkan pada paras tertinggi $0.10328 dan paras terendah $0.09144 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GRT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Graph Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.06% , mencerminkan kira-kira $0.005119 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GRT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Graph Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GRT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Graph Token (GRT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Graph Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GRT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Graph Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GRT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Graph Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GRT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GRT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Graph Token.

Mengapa Ramalan Harga GRT Penting?

GRT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGRT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GRT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GRT pada bulan depan? Menurut Graph Token (GRT) alat ramalan harga, harga GRT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GRT pada tahun 2026? Harga 1Graph Token (GRT) hari ini ialah $0.09717 . Mengikut modul ramalan di atas, GRT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GRT pada tahun 2027? Graph Token (GRT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GRT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GRT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Graph Token (GRT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GRT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Graph Token (GRT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GRT pada tahun 2030? Harga 1Graph Token (GRT) hari ini ialah $0.09717 . Mengikut modul ramalan di atas, GRT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GRT untuk 2040? Graph Token (GRT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GRT menjelang tahun 2040.