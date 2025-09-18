GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga GameSwift untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GSWIFT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli GSWIFT

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga GameSwift % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.005611 $0.005611 $0.005611 -0.12% USD Sebenarnya Ramalan GameSwift Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, GameSwift berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005611 pada tahun 2025. GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, GameSwift berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005891 pada tahun 2026. GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GSWIFT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.006186 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GSWIFT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.006495 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GSWIFT pada tahun 2029 ialah $ 0.006820 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GSWIFT pada tahun 2030 ialah $ 0.007161 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga GameSwift berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.011664. GameSwift (GSWIFT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga GameSwift berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.019000. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.005611 0.00%

2026 $ 0.005891 5.00%

2027 $ 0.006186 10.25%

2028 $ 0.006495 15.76%

2029 $ 0.006820 21.55%

2030 $ 0.007161 27.63%

2031 $ 0.007519 34.01%

2032 $ 0.007895 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.008290 47.75%

2034 $ 0.008704 55.13%

2035 $ 0.009139 62.89%

2036 $ 0.009596 71.03%

2037 $ 0.010076 79.59%

2038 $ 0.010580 88.56%

2039 $ 0.011109 97.99%

2040 $ 0.011664 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga GameSwift Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.005611 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.005611 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.005616 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.005634 0.41% Ramalan HargaGameSwift (GSWIFT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GSWIFT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.005611 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGameSwift (GSWIFT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GSWIFT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005611 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGameSwift (GSWIFT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GSWIFT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.005616 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGameSwift (GSWIFT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GSWIFT ialah $0.005634 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga GameSwift Semasa Harga Semasa $ 0.005611$ 0.005611 $ 0.005611 Perubahan Harga (24J) -0.12% Modal Pasaran $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Bekalan Peredaran 360.77M 360.77M 360.77M Kelantangan (24J) $ 37.16K$ 37.16K $ 37.16K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GSWIFT ialah $ 0.005611. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.12%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 37.16K. Tambahan pula, GSWIFT mempunyai bekalan edaran sebanyak 360.77M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.02M. Lihat Harga Langsung GSWIFT

Cara Membeli GameSwift (GSWIFT) Cuba beli GSWIFT? Anda kini boleh membeli GSWIFT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli GameSwift dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GSWIFTSekarang

GameSwift Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung GameSwift, harga semasa GameSwift ialah 0.005612USD. Bekalan edaran GameSwift(GSWIFT) ialah 0.00 GSWIFT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.02M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000126 $ 0.005817 $ 0.005594

7 Hari -0.04% $ -0.000278 $ 0.006806 $ 0.005594

30 Hari -0.16% $ -0.001107 $ 0.006893 $ 0.005339 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GameSwift telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000126 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, GameSwift didagangkan pada paras tertinggi $0.006806 dan paras terendah $0.005594 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GSWIFT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, GameSwift telah mengalami perubahan sebanyak -0.16% , mencerminkan kira-kira $-0.001107 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GSWIFT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga GameSwift yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GSWIFT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga GameSwift (GSWIFT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga GameSwift ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GSWIFT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap GameSwift untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GSWIFT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga GameSwift. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GSWIFT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GSWIFT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan GameSwift.

Mengapa Ramalan Harga GSWIFT Penting?

GSWIFT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGSWIFT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GSWIFT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GSWIFT pada bulan depan? Menurut GameSwift (GSWIFT) alat ramalan harga, harga GSWIFT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GSWIFT pada tahun 2026? Harga 1GameSwift (GSWIFT) hari ini ialah $0.005611 . Mengikut modul ramalan di atas, GSWIFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GSWIFT pada tahun 2027? GameSwift (GSWIFT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GSWIFT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GSWIFT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, GameSwift (GSWIFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GSWIFT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, GameSwift (GSWIFT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GSWIFT pada tahun 2030? Harga 1GameSwift (GSWIFT) hari ini ialah $0.005611 . Mengikut modul ramalan di atas, GSWIFT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GSWIFT untuk 2040? GameSwift (GSWIFT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GSWIFT menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang