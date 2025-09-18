Gitcoin (GTC) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Gitcoin untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak GTC yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Gitcoin % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.3639 $0.3639 $0.3639 +6.24% USD Sebenarnya Ramalan Gitcoin Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Gitcoin berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.3639 pada tahun 2025. Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Gitcoin berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.382095 pada tahun 2026. Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GTC yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.401199 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan GTC yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.421259 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GTC pada tahun 2029 ialah $ 0.442322 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GTC pada tahun 2030 ialah $ 0.464438 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Gitcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.756521. Gitcoin (GTC) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Gitcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.2322. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.3639 0.00%

2026 $ 0.382095 5.00%

2027 $ 0.401199 10.25%

2028 $ 0.421259 15.76%

2029 $ 0.442322 21.55%

2030 $ 0.464438 27.63%

2031 $ 0.487660 34.01%

2032 $ 0.512043 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.537646 47.75%

2034 $ 0.564528 55.13%

2035 $ 0.592754 62.89%

2036 $ 0.622392 71.03%

2037 $ 0.653512 79.59%

2038 $ 0.686187 88.56%

2039 $ 0.720497 97.99%

2040 $ 0.756521 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Gitcoin Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.3639 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.363949 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.364248 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.365395 0.41% Ramalan HargaGitcoin (GTC) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk GTC pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.3639 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaGitcoin (GTC) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi GTC, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.363949 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaGitcoin (GTC) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi GTC, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.364248 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaGitcoin (GTC)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk GTC ialah $0.365395 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Gitcoin Semasa Harga Semasa $ 0.3639$ 0.3639 $ 0.3639 Perubahan Harga (24J) +6.24% Modal Pasaran $ 35.06M$ 35.06M $ 35.06M Bekalan Peredaran 96.38M 96.38M 96.38M Kelantangan (24J) $ 897.23K$ 897.23K $ 897.23K Kelantangan (24J) -- Harga terkini GTC ialah $ 0.3639. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.24%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 897.23K. Tambahan pula, GTC mempunyai bekalan edaran sebanyak 96.38M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 35.06M. Lihat Harga Langsung GTC

Cara Membeli Gitcoin (GTC) Cuba beli GTC? Anda kini boleh membeli GTC melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Gitcoin dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli GTCSekarang

Gitcoin Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Gitcoin, harga semasa Gitcoin ialah 0.3638USD. Bekalan edaran Gitcoin(GTC) ialah 0.00 GTC , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $35.06M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.010300 $ 0.3655 $ 0.3398

7 Hari 0.01% $ 0.005000 $ 0.3831 $ 0.3369

30 Hari 0.11% $ 0.036100 $ 0.3904 $ 0.3075 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Gitcoin telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.010300 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Gitcoin didagangkan pada paras tertinggi $0.3831 dan paras terendah $0.3369 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi GTC untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Gitcoin telah mengalami perubahan sebanyak 0.11% , mencerminkan kira-kira $0.036100 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa GTC berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Gitcoin yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh GTC

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Gitcoin (GTC) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Gitcoin ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan GTC berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Gitcoin untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi GTC, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Gitcoin. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan GTC. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum GTC untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Gitcoin.

Mengapa Ramalan Harga GTC Penting?

GTC Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahGTC berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,GTC akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga GTC pada bulan depan? Menurut Gitcoin (GTC) alat ramalan harga, harga GTC yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 GTC pada tahun 2026? Harga 1Gitcoin (GTC) hari ini ialah $0.3639 . Mengikut modul ramalan di atas, GTC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga GTC pada tahun 2027? Gitcoin (GTC) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 GTC menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga GTC pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Gitcoin (GTC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga GTC pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Gitcoin (GTC) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 GTC pada tahun 2030? Harga 1Gitcoin (GTC) hari ini ialah $0.3639 . Mengikut modul ramalan di atas, GTC akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga GTC untuk 2040? Gitcoin (GTC) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 GTC menjelang tahun 2040.