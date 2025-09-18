Harambe AI (HARAMBEAI) Ramalan Harga (USD)

2026 $ 0.007213 5.00%

2027 $ 0.007574 10.25%

2028 $ 0.007952 15.76%

2029 $ 0.008350 21.55%

2030 $ 0.008768 27.63%

2031 $ 0.009206 34.01%

2032 $ 0.009666 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010150 47.75%

2034 $ 0.010657 55.13%

2035 $ 0.011190 62.89%

2036 $ 0.011750 71.03%

2037 $ 0.012337 79.59%

2038 $ 0.012954 88.56%

2039 $ 0.013602 97.99%

2040 $ 0.014282 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Harambe AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00687 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.006870 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.006876 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.006898 0.41% Ramalan HargaHarambe AI (HARAMBEAI) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HARAMBEAI pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00687 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHarambe AI (HARAMBEAI) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HARAMBEAI, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006870 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHarambe AI (HARAMBEAI) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HARAMBEAI, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.006876 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHarambe AI (HARAMBEAI)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HARAMBEAI ialah $0.006898 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Harambe AI Semasa Harga Semasa $ 0.00687$ 0.00687 $ 0.00687 Perubahan Harga (24J) -0.57% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 23.12K$ 23.12K $ 23.12K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HARAMBEAI ialah $ 0.00687. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.57%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 23.12K. Tambahan pula, HARAMBEAI mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung HARAMBEAI

Harambe AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Harambe AI, harga semasa Harambe AI ialah 0.00687USD. Bekalan edaran Harambe AI(HARAMBEAI) ialah 0.00 HARAMBEAI , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000060 $ 0.00707 $ 0.00684

7 Hari -0.04% $ -0.000319 $ 0.00768 $ 0.00675

30 Hari -0.29% $ -0.002899 $ 0.01041 $ 0.00675 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Harambe AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000060 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Harambe AI didagangkan pada paras tertinggi $0.00768 dan paras terendah $0.00675 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HARAMBEAI untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Harambe AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.29% , mencerminkan kira-kira $-0.002899 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HARAMBEAI berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Harambe AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HARAMBEAI

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Harambe AI (HARAMBEAI) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Harambe AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HARAMBEAI berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Harambe AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HARAMBEAI, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Harambe AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HARAMBEAI. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HARAMBEAI untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Harambe AI.

Mengapa Ramalan Harga HARAMBEAI Penting?

HARAMBEAI Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHARAMBEAI berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HARAMBEAI akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HARAMBEAI pada bulan depan? Menurut Harambe AI (HARAMBEAI) alat ramalan harga, harga HARAMBEAI yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HARAMBEAI pada tahun 2026? Harga 1Harambe AI (HARAMBEAI) hari ini ialah $0.00687 . Mengikut modul ramalan di atas, HARAMBEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HARAMBEAI pada tahun 2027? Harambe AI (HARAMBEAI) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HARAMBEAI menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HARAMBEAI pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Harambe AI (HARAMBEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HARAMBEAI pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Harambe AI (HARAMBEAI) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HARAMBEAI pada tahun 2030? Harga 1Harambe AI (HARAMBEAI) hari ini ialah $0.00687 . Mengikut modul ramalan di atas, HARAMBEAI akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HARAMBEAI untuk 2040? Harambe AI (HARAMBEAI) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HARAMBEAI menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang