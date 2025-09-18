Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hedera Guild Game untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HGG yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Hedera Guild Game % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.000509 $0.000509 $0.000509 -5.21% USD Sebenarnya Ramalan Hedera Guild Game Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hedera Guild Game berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000509 pada tahun 2025. Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hedera Guild Game berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000534 pada tahun 2026. Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HGG yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000561 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HGG yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000589 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HGG pada tahun 2029 ialah $ 0.000618 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HGG pada tahun 2030 ialah $ 0.000649 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hedera Guild Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001058. Hedera Guild Game (HGG) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hedera Guild Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001723. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000509 0.00%

2026 $ 0.000534 5.00%

2027 $ 0.000561 10.25%

2028 $ 0.000589 15.76%

2029 $ 0.000618 21.55%

2030 $ 0.000649 27.63%

2031 $ 0.000682 34.01%

2032 $ 0.000716 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000752 47.75%

2034 $ 0.000789 55.13%

2035 $ 0.000829 62.89%

2036 $ 0.000870 71.03%

2037 $ 0.000914 79.59%

2038 $ 0.000959 88.56%

2039 $ 0.001007 97.99%

2040 $ 0.001058 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hedera Guild Game Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000509 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000509 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000509 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000511 0.41% Ramalan HargaHedera Guild Game (HGG) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HGG pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000509 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHedera Guild Game (HGG) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HGG, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000509 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHedera Guild Game (HGG) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HGG, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000509 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHedera Guild Game (HGG)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HGG ialah $0.000511 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hedera Guild Game Semasa Harga Semasa $ 0.000509$ 0.000509 $ 0.000509 Perubahan Harga (24J) -5.21% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 201.15K$ 201.15K $ 201.15K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HGG ialah $ 0.000509. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -5.21%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 201.15K. Tambahan pula, HGG mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung HGG

Hedera Guild Game Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hedera Guild Game, harga semasa Hedera Guild Game ialah 0.000509USD. Bekalan edaran Hedera Guild Game(HGG) ialah 0.00 HGG , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000023 $ 0.000553 $ 0.000507

7 Hari 0.00% $ 0.000001 $ 0.00061 $ 0.000502

30 Hari -0.04% $ -0.000024 $ 0.00062 $ 0.000425 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hedera Guild Game telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000023 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hedera Guild Game didagangkan pada paras tertinggi $0.00061 dan paras terendah $0.000502 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HGG untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hedera Guild Game telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.000024 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HGG berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Hedera Guild Game yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HGG

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hedera Guild Game (HGG) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hedera Guild Game ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HGG berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hedera Guild Game untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HGG, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hedera Guild Game. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HGG. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HGG untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hedera Guild Game.

Mengapa Ramalan Harga HGG Penting?

HGG Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHGG berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HGG akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HGG pada bulan depan? Menurut Hedera Guild Game (HGG) alat ramalan harga, harga HGG yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HGG pada tahun 2026? Harga 1Hedera Guild Game (HGG) hari ini ialah $0.000509 . Mengikut modul ramalan di atas, HGG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HGG pada tahun 2027? Hedera Guild Game (HGG) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HGG menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HGG pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hedera Guild Game (HGG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HGG pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hedera Guild Game (HGG) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HGG pada tahun 2030? Harga 1Hedera Guild Game (HGG) hari ini ialah $0.000509 . Mengikut modul ramalan di atas, HGG akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HGG untuk 2040? Hedera Guild Game (HGG) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HGG menjelang tahun 2040.