Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hims Hers Health untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HIMSON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Hims Hers Health % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $47.24 $47.24 $47.24 +2.40% USD Sebenarnya Ramalan Hims Hers Health Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hims Hers Health berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 47.24 pada tahun 2025. Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hims Hers Health berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 49.6020 pada tahun 2026. Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HIMSON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 52.0821 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HIMSON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 54.6862 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HIMSON pada tahun 2029 ialah $ 57.4205 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HIMSON pada tahun 2030 ialah $ 60.2915 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hims Hers Health berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 98.2085. Hims Hers Health (HIMSON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hims Hers Health berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 159.9714. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 47.24 0.00%

2026 $ 49.6020 5.00%

2027 $ 52.0821 10.25%

2028 $ 54.6862 15.76%

2029 $ 57.4205 21.55%

2030 $ 60.2915 27.63%

2031 $ 63.3061 34.01%

2032 $ 66.4714 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 69.7949 47.75%

2034 $ 73.2847 55.13%

2035 $ 76.9489 62.89%

2036 $ 80.7964 71.03%

2037 $ 84.8362 79.59%

2038 $ 89.0780 88.56%

2039 $ 93.5319 97.99%

2040 $ 98.2085 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hims Hers Health Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 47.24 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 47.2464 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 47.2852 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 47.4341 0.41% Ramalan HargaHims Hers Health (HIMSON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HIMSON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $47.24 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHims Hers Health (HIMSON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi HIMSON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $47.2464 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHims Hers Health (HIMSON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HIMSON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $47.2852 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHims Hers Health (HIMSON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HIMSON ialah $47.4341 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hims Hers Health Semasa Harga Semasa $ 47.24$ 47.24 $ 47.24 Perubahan Harga (24J) +2.40% Modal Pasaran $ 284.80K$ 284.80K $ 284.80K Bekalan Peredaran 6.03K 6.03K 6.03K Kelantangan (24J) $ 144.91K$ 144.91K $ 144.91K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HIMSON ialah $ 47.24. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.40%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 144.91K. Tambahan pula, HIMSON mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.03K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 284.80K. Lihat Harga Langsung HIMSON

Hims Hers Health Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hims Hers Health, harga semasa Hims Hers Health ialah 47.24USD. Bekalan edaran Hims Hers Health(HIMSON) ialah 0.00 HIMSON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $284.80K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.13% $ 5.5799 $ 151.31 $ 39.94

7 Hari 0.01% $ 0.469999 $ 151.31 $ 39.41

30 Hari -0.10% $ -5.4900 $ 151.31 $ 39.41 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hims Hers Health telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $5.5799 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.13% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hims Hers Health didagangkan pada paras tertinggi $151.31 dan paras terendah $39.41 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HIMSON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hims Hers Health telah mengalami perubahan sebanyak -0.10% , mencerminkan kira-kira $-5.4900 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HIMSON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Hims Hers Health yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HIMSON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hims Hers Health (HIMSON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hims Hers Health ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HIMSON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hims Hers Health untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HIMSON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hims Hers Health. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HIMSON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HIMSON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hims Hers Health.

Mengapa Ramalan Harga HIMSON Penting?

HIMSON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHIMSON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HIMSON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HIMSON pada bulan depan? Menurut Hims Hers Health (HIMSON) alat ramalan harga, harga HIMSON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HIMSON pada tahun 2026? Harga 1Hims Hers Health (HIMSON) hari ini ialah $47.24 . Mengikut modul ramalan di atas, HIMSON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HIMSON pada tahun 2027? Hims Hers Health (HIMSON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HIMSON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HIMSON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hims Hers Health (HIMSON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HIMSON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hims Hers Health (HIMSON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HIMSON pada tahun 2030? Harga 1Hims Hers Health (HIMSON) hari ini ialah $47.24 . Mengikut modul ramalan di atas, HIMSON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HIMSON untuk 2040? Hims Hers Health (HIMSON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HIMSON menjelang tahun 2040.