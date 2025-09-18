Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hive Intelligence untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HINT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Hive Intelligence % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004597 $0.004597 $0.004597 +0.23% USD Sebenarnya Ramalan Hive Intelligence Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hive Intelligence berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004597 pada tahun 2025. Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hive Intelligence berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004826 pada tahun 2026. Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HINT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005068 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HINT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005321 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HINT pada tahun 2029 ialah $ 0.005587 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HINT pada tahun 2030 ialah $ 0.005867 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hive Intelligence berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.009556. Hive Intelligence (HINT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hive Intelligence berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.015567.

2026 $ 0.004826 5.00%

2027 $ 0.005068 10.25%

2028 $ 0.005321 15.76%

2029 $ 0.005587 21.55%

2030 $ 0.005867 27.63%

2031 $ 0.006160 34.01%

2032 $ 0.006468 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006791 47.75%

2034 $ 0.007131 55.13%

2035 $ 0.007488 62.89%

2036 $ 0.007862 71.03%

2037 $ 0.008255 79.59%

2038 $ 0.008668 88.56%

2039 $ 0.009101 97.99%

2040 $ 0.009556 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hive Intelligence Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.004597 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.004597 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.004601 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.004615 0.41% Ramalan HargaHive Intelligence (HINT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HINT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.004597 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHive Intelligence (HINT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HINT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004597 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHive Intelligence (HINT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HINT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.004601 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHive Intelligence (HINT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HINT ialah $0.004615 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hive Intelligence Semasa Harga Semasa $ 0.004597$ 0.004597 $ 0.004597 Perubahan Harga (24J) +0.23% Modal Pasaran $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Bekalan Peredaran 460.38M 460.38M 460.38M Kelantangan (24J) $ 139.89K$ 139.89K $ 139.89K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HINT ialah $ 0.004597. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +0.23%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 139.89K. Tambahan pula, HINT mempunyai bekalan edaran sebanyak 460.38M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 2.12M.

Hive Intelligence Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hive Intelligence, harga semasa Hive Intelligence ialah 0.004595USD. Bekalan edaran Hive Intelligence(HINT) ialah 0.00 HINT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $2.12M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.000217 $ 0.004829 $ 0.0045

7 Hari -0.07% $ -0.000367 $ 0.005214 $ 0.0045

30 Hari -0.27% $ -0.001741 $ 0.006662 $ 0.0045 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hive Intelligence telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000217 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hive Intelligence didagangkan pada paras tertinggi $0.005214 dan paras terendah $0.0045 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.07% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HINT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hive Intelligence telah mengalami perubahan sebanyak -0.27% , mencerminkan kira-kira $-0.001741 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HINT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Hive Intelligence yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HINT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hive Intelligence (HINT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hive Intelligence ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HINT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hive Intelligence untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HINT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hive Intelligence. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HINT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HINT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hive Intelligence.

Mengapa Ramalan Harga HINT Penting?

HINT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHINT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HINT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HINT pada bulan depan? Menurut Hive Intelligence (HINT) alat ramalan harga, harga HINT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HINT pada tahun 2026? Harga 1Hive Intelligence (HINT) hari ini ialah $0.004597 . Mengikut modul ramalan di atas, HINT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HINT pada tahun 2027? Hive Intelligence (HINT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HINT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HINT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hive Intelligence (HINT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HINT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hive Intelligence (HINT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HINT pada tahun 2030? Harga 1Hive Intelligence (HINT) hari ini ialah $0.004597 . Mengikut modul ramalan di atas, HINT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HINT untuk 2040? Hive Intelligence (HINT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HINT menjelang tahun 2040.