Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga HIVE % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.2037 $0.2037 $0.2037 +2.51% USD Sebenarnya Ramalan HIVE Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, HIVE berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.2037 pada tahun 2025. HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, HIVE berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.213885 pada tahun 2026. HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HIVE yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.224579 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HIVE yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.235808 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HIVE pada tahun 2029 ialah $ 0.247598 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HIVE pada tahun 2030 ialah $ 0.259978 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga HIVE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.423477. HIVE (HIVE) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga HIVE berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.689800. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2037 0.00%

2026 $ 0.213885 5.00%

2027 $ 0.224579 10.25%

2028 $ 0.235808 15.76%

2029 $ 0.247598 21.55%

2030 $ 0.259978 27.63%

2031 $ 0.272977 34.01%

2032 $ 0.286626 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.300957 47.75%

2034 $ 0.316005 55.13%

2035 $ 0.331805 62.89%

2036 $ 0.348396 71.03%

2037 $ 0.365815 79.59%

2038 $ 0.384106 88.56%

2039 $ 0.403312 97.99%

2040 $ 0.423477 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga HIVE Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.2037 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.203727 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.203895 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.204537 0.41% Ramalan HargaHIVE (HIVE) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HIVE pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.2037 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHIVE (HIVE) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HIVE, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.203727 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHIVE (HIVE) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HIVE, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.203895 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHIVE (HIVE)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HIVE ialah $0.204537 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga HIVE Semasa Harga Semasa $ 0.2037$ 0.2037 $ 0.2037 Perubahan Harga (24J) +2.51% Modal Pasaran $ 99.44M$ 99.44M $ 99.44M Bekalan Peredaran 488.19M 488.19M 488.19M Kelantangan (24J) $ 346.40K$ 346.40K $ 346.40K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HIVE ialah $ 0.2037. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.51%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 346.40K. Tambahan pula, HIVE mempunyai bekalan edaran sebanyak 488.19M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 99.44M. Lihat Harga Langsung HIVE

HIVE Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung HIVE, harga semasa HIVE ialah 0.2037USD. Bekalan edaran HIVE(HIVE) ialah 0.00 HIVE , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $99.44M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.001699 $ 0.205 $ 0.1978

7 Hari -0.02% $ -0.004500 $ 0.2152 $ 0.1978

30 Hari -0.04% $ -0.009400 $ 0.2187 $ 0.1916 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HIVE telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001699 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, HIVE didagangkan pada paras tertinggi $0.2152 dan paras terendah $0.1978 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HIVE untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, HIVE telah mengalami perubahan sebanyak -0.04% , mencerminkan kira-kira $-0.009400 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HIVE berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga HIVE yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HIVE

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga HIVE (HIVE) Berfungsi? Modul Ramalan Harga HIVE ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HIVE berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap HIVE untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HIVE, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga HIVE. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HIVE. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HIVE untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan HIVE.

Mengapa Ramalan Harga HIVE Penting?

HIVE Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHIVE berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HIVE akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HIVE pada bulan depan? Menurut HIVE (HIVE) alat ramalan harga, harga HIVE yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HIVE pada tahun 2026? Harga 1HIVE (HIVE) hari ini ialah $0.2037 . Mengikut modul ramalan di atas, HIVE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HIVE pada tahun 2027? HIVE (HIVE) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HIVE menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HIVE pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, HIVE (HIVE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HIVE pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, HIVE (HIVE) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HIVE pada tahun 2030? Harga 1HIVE (HIVE) hari ini ialah $0.2037 . Mengikut modul ramalan di atas, HIVE akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HIVE untuk 2040? HIVE (HIVE) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HIVE menjelang tahun 2040.