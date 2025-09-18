Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hamster Kombat untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HMSTR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli HMSTR

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Hamster Kombat % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0007557 $0.0007557 $0.0007557 +4.46% USD Sebenarnya Ramalan Hamster Kombat Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hamster Kombat berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000755 pada tahun 2025. Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hamster Kombat berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000793 pada tahun 2026. Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HMSTR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000833 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HMSTR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000874 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HMSTR pada tahun 2029 ialah $ 0.000918 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HMSTR pada tahun 2030 ialah $ 0.000964 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hamster Kombat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001571. Hamster Kombat (HMSTR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hamster Kombat berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002559. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000755 0.00%

2026 $ 0.000793 5.00%

2027 $ 0.000833 10.25%

2028 $ 0.000874 15.76%

2029 $ 0.000918 21.55%

2030 $ 0.000964 27.63%

2031 $ 0.001012 34.01%

2032 $ 0.001063 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001116 47.75%

2034 $ 0.001172 55.13%

2035 $ 0.001230 62.89%

2036 $ 0.001292 71.03%

2037 $ 0.001357 79.59%

2038 $ 0.001424 88.56%

2039 $ 0.001496 97.99%

2040 $ 0.001571 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hamster Kombat Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.000755 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.000755 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.000756 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.000758 0.41% Ramalan HargaHamster Kombat (HMSTR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HMSTR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.000755 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHamster Kombat (HMSTR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HMSTR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000755 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHamster Kombat (HMSTR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HMSTR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000756 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHamster Kombat (HMSTR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HMSTR ialah $0.000758 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hamster Kombat Semasa Harga Semasa $ 0.0007557$ 0.0007557 $ 0.0007557 Perubahan Harga (24J) +4.46% Modal Pasaran $ 48.62M$ 48.62M $ 48.62M Bekalan Peredaran 64.38B 64.38B 64.38B Kelantangan (24J) $ 919.45K$ 919.45K $ 919.45K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HMSTR ialah $ 0.0007557. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.46%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 919.45K. Tambahan pula, HMSTR mempunyai bekalan edaran sebanyak 64.38B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 48.62M. Lihat Harga Langsung HMSTR

Cara Membeli Hamster Kombat (HMSTR) Cuba beli HMSTR? Anda kini boleh membeli HMSTR melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Hamster Kombat dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli HMSTRSekarang

Hamster Kombat Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hamster Kombat, harga semasa Hamster Kombat ialah 0.000755USD. Bekalan edaran Hamster Kombat(HMSTR) ialah 0.00 HMSTR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $48.62M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.000030 $ 0.000757 $ 0.000710

7 Hari 0.02% $ 0.000016 $ 0.000794 $ 0.000682

30 Hari 0.04% $ 0.000032 $ 0.000796 $ 0.000632 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hamster Kombat telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000030 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.04% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hamster Kombat didagangkan pada paras tertinggi $0.000794 dan paras terendah $0.000682 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HMSTR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hamster Kombat telah mengalami perubahan sebanyak 0.04% , mencerminkan kira-kira $0.000032 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HMSTR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Hamster Kombat yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HMSTR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hamster Kombat (HMSTR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hamster Kombat ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HMSTR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hamster Kombat untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HMSTR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hamster Kombat. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HMSTR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HMSTR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hamster Kombat.

Mengapa Ramalan Harga HMSTR Penting?

HMSTR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHMSTR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HMSTR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HMSTR pada bulan depan? Menurut Hamster Kombat (HMSTR) alat ramalan harga, harga HMSTR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HMSTR pada tahun 2026? Harga 1Hamster Kombat (HMSTR) hari ini ialah $0.000755 . Mengikut modul ramalan di atas, HMSTR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HMSTR pada tahun 2027? Hamster Kombat (HMSTR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HMSTR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HMSTR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hamster Kombat (HMSTR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HMSTR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hamster Kombat (HMSTR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HMSTR pada tahun 2030? Harga 1Hamster Kombat (HMSTR) hari ini ialah $0.000755 . Mengikut modul ramalan di atas, HMSTR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HMSTR untuk 2040? Hamster Kombat (HMSTR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HMSTR menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang