Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Helium Network Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HNT yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Helium Network Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $2.611 $2.611 $2.611 +2.31% USD Sebenarnya Ramalan Helium Network Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Helium Network Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.611 pada tahun 2025. Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Helium Network Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.7415 pada tahun 2026. Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HNT yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 2.8786 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HNT yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 3.0225 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HNT pada tahun 2029 ialah $ 3.1736 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HNT pada tahun 2030 ialah $ 3.3323 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Helium Network Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 5.4280. Helium Network Token (HNT) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Helium Network Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 8.8417. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.611 0.00%

2026 $ 2.7415 5.00%

2027 $ 2.8786 10.25%

2028 $ 3.0225 15.76%

2029 $ 3.1736 21.55%

2030 $ 3.3323 27.63%

2031 $ 3.4989 34.01%

2032 $ 3.6739 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.8576 47.75%

2034 $ 4.0505 55.13%

2035 $ 4.2530 62.89%

2036 $ 4.4656 71.03%

2037 $ 4.6889 79.59%

2038 $ 4.9234 88.56%

2039 $ 5.1696 97.99%

2040 $ 5.4280 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Helium Network Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 2.611 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 2.6113 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 2.6135 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 2.6217 0.41% Ramalan HargaHelium Network Token (HNT) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HNT pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $2.611 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHelium Network Token (HNT) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HNT, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.6113 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHelium Network Token (HNT) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HNT, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $2.6135 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHelium Network Token (HNT)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HNT ialah $2.6217 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Helium Network Token Semasa Harga Semasa $ 2.611$ 2.611 $ 2.611 Perubahan Harga (24J) +2.31% Modal Pasaran $ 486.03M$ 486.03M $ 486.03M Bekalan Peredaran 186.22M 186.22M 186.22M Kelantangan (24J) $ 935.56K$ 935.56K $ 935.56K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HNT ialah $ 2.611. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.31%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 935.56K. Tambahan pula, HNT mempunyai bekalan edaran sebanyak 186.22M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 486.03M. Lihat Harga Langsung HNT

Cara Membeli Helium Network Token (HNT) Cuba beli HNT? Anda kini boleh membeli HNT melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Helium Network Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli HNTSekarang

Helium Network Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Helium Network Token, harga semasa Helium Network Token ialah 2.61USD. Bekalan edaran Helium Network Token(HNT) ialah 0.00 HNT , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $486.03M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.019999 $ 2.66 $ 2.538

7 Hari 0.01% $ 0.014000 $ 2.949 $ 2.5

30 Hari 0.01% $ 0.017000 $ 2.949 $ 2.264 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Helium Network Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.019999 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Helium Network Token didagangkan pada paras tertinggi $2.949 dan paras terendah $2.5 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HNT untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Helium Network Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.017000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HNT berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Helium Network Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HNT

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Helium Network Token (HNT) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Helium Network Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HNT berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Helium Network Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HNT, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Helium Network Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HNT. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HNT untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Helium Network Token.

Mengapa Ramalan Harga HNT Penting?

HNT Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHNT berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HNT akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HNT pada bulan depan? Menurut Helium Network Token (HNT) alat ramalan harga, harga HNT yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HNT pada tahun 2026? Harga 1Helium Network Token (HNT) hari ini ialah $2.611 . Mengikut modul ramalan di atas, HNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HNT pada tahun 2027? Helium Network Token (HNT) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HNT menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HNT pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Helium Network Token (HNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HNT pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Helium Network Token (HNT) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HNT pada tahun 2030? Harga 1Helium Network Token (HNT) hari ini ialah $2.611 . Mengikut modul ramalan di atas, HNT akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HNT untuk 2040? Helium Network Token (HNT) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HNT menjelang tahun 2040.