Defi App (HOME) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Defi App untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HOME yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli HOME

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Defi App % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0393 $0.0393 $0.0393 +6.33% USD Sebenarnya Ramalan Defi App Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Defi App berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.0393 pada tahun 2025. Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Defi App berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.041265 pada tahun 2026. Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOME yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.043328 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOME yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.045494 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOME pada tahun 2029 ialah $ 0.047769 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOME pada tahun 2030 ialah $ 0.050157 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Defi App berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.081701. Defi App (HOME) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Defi App berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.133083. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0393 0.00%

2026 $ 0.041265 5.00%

2027 $ 0.043328 10.25%

2028 $ 0.045494 15.76%

2029 $ 0.047769 21.55%

2030 $ 0.050157 27.63%

2031 $ 0.052665 34.01%

2032 $ 0.055299 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.058063 47.75%

2034 $ 0.060967 55.13%

2035 $ 0.064015 62.89%

2036 $ 0.067216 71.03%

2037 $ 0.070577 79.59%

2038 $ 0.074106 88.56%

2039 $ 0.077811 97.99%

2040 $ 0.081701 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Defi App Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.0393 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.039305 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.039337 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.039461 0.41% Ramalan HargaDefi App (HOME) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HOME pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.0393 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaDefi App (HOME) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HOME, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.039305 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaDefi App (HOME) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HOME, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.039337 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaDefi App (HOME)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HOME ialah $0.039461 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Defi App Semasa Harga Semasa $ 0.0393$ 0.0393 $ 0.0393 Perubahan Harga (24J) +6.33% Modal Pasaran $ 106.90M$ 106.90M $ 106.90M Bekalan Peredaran 2.72B 2.72B 2.72B Kelantangan (24J) $ 359.80K$ 359.80K $ 359.80K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HOME ialah $ 0.0393. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.33%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 359.80K. Tambahan pula, HOME mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.72B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 106.90M. Lihat Harga Langsung HOME

Cara Membeli Defi App (HOME) Cuba beli HOME? Anda kini boleh membeli HOME melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Defi App dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli HOMESekarang

Defi App Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Defi App, harga semasa Defi App ialah 0.0393USD. Bekalan edaran Defi App(HOME) ialah 0.00 HOME , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $106.90M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.001780 $ 0.03969 $ 0.03674

7 Hari 0.05% $ 0.001960 $ 0.04134 $ 0.03629

30 Hari -0.11% $ -0.00528 $ 0.04477 $ 0.0345 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Defi App telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001780 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.05% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Defi App didagangkan pada paras tertinggi $0.04134 dan paras terendah $0.03629 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.05% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HOME untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Defi App telah mengalami perubahan sebanyak -0.11% , mencerminkan kira-kira $-0.00528 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HOME berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Defi App yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HOME

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Defi App (HOME) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Defi App ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HOME berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Defi App untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HOME, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Defi App. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HOME. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HOME untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Defi App.

Mengapa Ramalan Harga HOME Penting?

HOME Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHOME berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HOME akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HOME pada bulan depan? Menurut Defi App (HOME) alat ramalan harga, harga HOME yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HOME pada tahun 2026? Harga 1Defi App (HOME) hari ini ialah $0.0393 . Mengikut modul ramalan di atas, HOME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HOME pada tahun 2027? Defi App (HOME) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HOME menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HOME pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Defi App (HOME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HOME pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Defi App (HOME) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HOME pada tahun 2030? Harga 1Defi App (HOME) hari ini ialah $0.0393 . Mengikut modul ramalan di atas, HOME akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HOME untuk 2040? Defi App (HOME) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HOME menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang