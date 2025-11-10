Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Robinhood xStock untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HOODX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Robinhood xStock % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $134.55 $134.55 $134.55 +2.35% USD Sebenarnya Ramalan Robinhood xStock Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Robinhood xStock berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 134.55 pada tahun 2025. Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Robinhood xStock berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 141.2775 pada tahun 2026. Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOODX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 148.3413 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOODX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 155.7584 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOODX pada tahun 2029 ialah $ 163.5463 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOODX pada tahun 2030 ialah $ 171.7236 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Robinhood xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 279.7197. Robinhood xStock (HOODX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Robinhood xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 455.6340. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 134.55 0.00%

2026 $ 141.2775 5.00%

2027 $ 148.3413 10.25%

2028 $ 155.7584 15.76%

2029 $ 163.5463 21.55%

2030 $ 171.7236 27.63%

2031 $ 180.3098 34.01%

2032 $ 189.3253 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 198.7916 47.75%

2034 $ 208.7312 55.13%

2035 $ 219.1677 62.89%

2036 $ 230.1261 71.03%

2037 $ 241.6324 79.59%

2038 $ 253.7140 88.56%

2039 $ 266.3997 97.99%

2040 $ 279.7197 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Robinhood xStock Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 134.55 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 134.5684 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 134.6790 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 135.1029 0.41% Ramalan HargaRobinhood xStock (HOODX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HOODX pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $134.55 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaRobinhood xStock (HOODX) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi HOODX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $134.5684 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaRobinhood xStock (HOODX) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HOODX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $134.6790 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaRobinhood xStock (HOODX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HOODX ialah $135.1029 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Robinhood xStock Semasa Harga Semasa $ 134.55$ 134.55 $ 134.55 Perubahan Harga (24J) +2.35% Modal Pasaran $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Bekalan Peredaran 31.00K 31.00K 31.00K Kelantangan (24J) $ 160.33K$ 160.33K $ 160.33K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HOODX ialah $ 134.55. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.35%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 160.33K. Tambahan pula, HOODX mempunyai bekalan edaran sebanyak 31.00K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 4.17M. Lihat Harga Langsung HOODX

Robinhood xStock Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Robinhood xStock, harga semasa Robinhood xStock ialah 134.56USD. Bekalan edaran Robinhood xStock(HOODX) ialah 0.00 HOODX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $4.17M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 3.3900 $ 135.68 $ 130.69

7 Hari -0.09% $ -14.0900 $ 149.13 $ 121.07

30 Hari -0.03% $ -5.5900 $ 150.2 $ 121.07 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Robinhood xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $3.3900 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Robinhood xStock didagangkan pada paras tertinggi $149.13 dan paras terendah $121.07 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.09% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HOODX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Robinhood xStock telah mengalami perubahan sebanyak -0.03% , mencerminkan kira-kira $-5.5900 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HOODX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Robinhood xStock yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HOODX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Robinhood xStock (HOODX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Robinhood xStock ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HOODX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Robinhood xStock untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HOODX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Robinhood xStock. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HOODX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HOODX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Robinhood xStock.

Mengapa Ramalan Harga HOODX Penting?

HOODX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHOODX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HOODX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HOODX pada bulan depan? Menurut Robinhood xStock (HOODX) alat ramalan harga, harga HOODX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HOODX pada tahun 2026? Harga 1Robinhood xStock (HOODX) hari ini ialah $134.55 . Mengikut modul ramalan di atas, HOODX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HOODX pada tahun 2027? Robinhood xStock (HOODX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HOODX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HOODX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Robinhood xStock (HOODX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HOODX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Robinhood xStock (HOODX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HOODX pada tahun 2030? Harga 1Robinhood xStock (HOODX) hari ini ialah $134.55 . Mengikut modul ramalan di atas, HOODX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HOODX untuk 2040? Robinhood xStock (HOODX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HOODX menjelang tahun 2040.