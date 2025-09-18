Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Hooked Protocol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HOOK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Hooked Protocol Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hooked Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.11349 pada tahun 2025. Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hooked Protocol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.119164 pada tahun 2026. Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOOK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.125122 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOOK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.131378 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOOK pada tahun 2029 ialah $ 0.137947 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOOK pada tahun 2030 ialah $ 0.144845 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hooked Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.235937. Hooked Protocol (HOOK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hooked Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.384317. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.11349 0.00%

2026 $ 0.119164 5.00%

2027 $ 0.125122 10.25%

2028 $ 0.131378 15.76%

2029 $ 0.137947 21.55%

2030 $ 0.144845 27.63%

2031 $ 0.152087 34.01%

2032 $ 0.159691 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.167676 47.75%

2034 $ 0.176060 55.13%

2035 $ 0.184863 62.89%

2036 $ 0.194106 71.03%

2037 $ 0.203811 79.59%

2038 $ 0.214002 88.56%

2039 $ 0.224702 97.99%

2040 $ 0.235937 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hooked Protocol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.11349 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.113505 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.113598 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.113956 0.41% Ramalan HargaHooked Protocol (HOOK) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HOOK pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.11349 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHooked Protocol (HOOK) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HOOK, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.113505 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHooked Protocol (HOOK) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HOOK, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.113598 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHooked Protocol (HOOK)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HOOK ialah $0.113956 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hooked Protocol Semasa Harga Semasa $ 0.11349$ 0.11349 $ 0.11349 Perubahan Harga (24J) +6.07% Modal Pasaran $ 29.45M$ 29.45M $ 29.45M Bekalan Peredaran 259.75M 259.75M 259.75M Kelantangan (24J) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) -- Harga terkini HOOK ialah $ 0.11349. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +6.07%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.24M. Tambahan pula, HOOK mempunyai bekalan edaran sebanyak 259.75M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 29.45M. Lihat Harga Langsung HOOK

Hooked Protocol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hooked Protocol, harga semasa Hooked Protocol ialah 0.11339USD. Bekalan edaran Hooked Protocol(HOOK) ialah 0.00 HOOK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $29.45M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.001219 $ 0.11488 $ 0.1059

7 Hari 0.01% $ 0.001309 $ 0.12391 $ 0.10449

30 Hari 0.06% $ 0.006239 $ 0.13592 $ 0.0991 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hooked Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001219 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hooked Protocol didagangkan pada paras tertinggi $0.12391 dan paras terendah $0.10449 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HOOK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hooked Protocol telah mengalami perubahan sebanyak 0.06% , mencerminkan kira-kira $0.006239 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HOOK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Hooked Protocol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HOOK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hooked Protocol (HOOK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hooked Protocol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HOOK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hooked Protocol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HOOK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hooked Protocol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HOOK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HOOK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hooked Protocol.

Mengapa Ramalan Harga HOOK Penting?

HOOK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHOOK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HOOK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HOOK pada bulan depan? Menurut Hooked Protocol (HOOK) alat ramalan harga, harga HOOK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HOOK pada tahun 2026? Harga 1Hooked Protocol (HOOK) hari ini ialah $0.11349 . Mengikut modul ramalan di atas, HOOK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HOOK pada tahun 2027? Hooked Protocol (HOOK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HOOK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HOOK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hooked Protocol (HOOK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HOOK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hooked Protocol (HOOK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HOOK pada tahun 2030? Harga 1Hooked Protocol (HOOK) hari ini ialah $0.11349 . Mengikut modul ramalan di atas, HOOK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HOOK untuk 2040? Hooked Protocol (HOOK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HOOK menjelang tahun 2040.