HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga HOPR Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HOPR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga HOPR Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.05677 $0.05677 $0.05677 +3.67% USD Sebenarnya Ramalan HOPR Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, HOPR Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.05677 pada tahun 2025. HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, HOPR Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.059608 pada tahun 2026. HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOPR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.062588 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HOPR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.065718 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOPR pada tahun 2029 ialah $ 0.069004 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HOPR pada tahun 2030 ialah $ 0.072454 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga HOPR Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.118020. HOPR Token (HOPR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga HOPR Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.192243. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.05677 0.00%

2026 $ 0.059608 5.00%

2027 $ 0.062588 10.25%

2028 $ 0.065718 15.76%

2029 $ 0.069004 21.55%

2030 $ 0.072454 27.63%

2031 $ 0.076077 34.01%

2032 $ 0.079881 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.083875 47.75%

2034 $ 0.088068 55.13%

2035 $ 0.092472 62.89%

2036 $ 0.097095 71.03%

2037 $ 0.101950 79.59%

2038 $ 0.107048 88.56%

2039 $ 0.112400 97.99%

2040 $ 0.118020 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga HOPR Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.05677 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.056777 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.056824 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.057003 0.41% Ramalan HargaHOPR Token (HOPR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HOPR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.05677 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHOPR Token (HOPR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HOPR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.056777 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHOPR Token (HOPR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HOPR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.056824 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHOPR Token (HOPR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HOPR ialah $0.057003 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga HOPR Token Semasa Harga Semasa $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Perubahan Harga (24J) +3.67% Modal Pasaran $ 19.37M$ 19.37M $ 19.37M Bekalan Peredaran 341.17M 341.17M 341.17M Kelantangan (24J) $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HOPR ialah $ 0.05677. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.67%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 58.28K. Tambahan pula, HOPR mempunyai bekalan edaran sebanyak 341.17M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 19.37M. Lihat Harga Langsung HOPR

HOPR Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung HOPR Token, harga semasa HOPR Token ialah 0.05677USD. Bekalan edaran HOPR Token(HOPR) ialah 0.00 HOPR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $19.37M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.001620 $ 0.05785 $ 0.05442

7 Hari -0.01% $ -0.001000 $ 0.0606 $ 0.05442

30 Hari -0.25% $ -0.019349 $ 0.0976 $ 0.05417 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HOPR Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.001620 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, HOPR Token didagangkan pada paras tertinggi $0.0606 dan paras terendah $0.05442 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HOPR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, HOPR Token telah mengalami perubahan sebanyak -0.25% , mencerminkan kira-kira $-0.019349 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HOPR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga HOPR Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HOPR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga HOPR Token (HOPR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga HOPR Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HOPR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap HOPR Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HOPR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga HOPR Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HOPR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HOPR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan HOPR Token.

Mengapa Ramalan Harga HOPR Penting?

HOPR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHOPR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HOPR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HOPR pada bulan depan? Menurut HOPR Token (HOPR) alat ramalan harga, harga HOPR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HOPR pada tahun 2026? Harga 1HOPR Token (HOPR) hari ini ialah $0.05677 . Mengikut modul ramalan di atas, HOPR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HOPR pada tahun 2027? HOPR Token (HOPR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HOPR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HOPR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, HOPR Token (HOPR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HOPR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, HOPR Token (HOPR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HOPR pada tahun 2030? Harga 1HOPR Token (HOPR) hari ini ialah $0.05677 . Mengikut modul ramalan di atas, HOPR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HOPR untuk 2040? HOPR Token (HOPR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HOPR menjelang tahun 2040.