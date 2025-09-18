Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga (USD)

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Huma Finance % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.027 $0.027 $0.027 +7.05% USD Sebenarnya Ramalan Huma Finance Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Huma Finance berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.027 pada tahun 2025. Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Huma Finance berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.02835 pada tahun 2026. Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HUMA yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.029767 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HUMA yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.031255 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HUMA pada tahun 2029 ialah $ 0.032818 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HUMA pada tahun 2030 ialah $ 0.034459 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Huma Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.056131. Huma Finance (HUMA) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Huma Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.091431.

2026 $ 0.02835 5.00%

2027 $ 0.029767 10.25%

2028 $ 0.031255 15.76%

2029 $ 0.032818 21.55%

2030 $ 0.034459 27.63%

2031 $ 0.036182 34.01%

2032 $ 0.037991 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.039891 47.75%

2034 $ 0.041885 55.13%

2035 $ 0.043980 62.89%

2036 $ 0.046179 71.03%

2037 $ 0.048488 79.59%

2038 $ 0.050912 88.56%

2039 $ 0.053458 97.99%

2040 $ 0.056131 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Huma Finance Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.027 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.027003 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.027025 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.027110 0.41% Ramalan HargaHuma Finance (HUMA) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HUMA pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.027 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHuma Finance (HUMA) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HUMA, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.027003 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHuma Finance (HUMA) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HUMA, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.027025 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHuma Finance (HUMA)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HUMA ialah $0.027110 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Huma Finance Semasa Harga Semasa $ 0.027$ 0.027 $ 0.027 Perubahan Harga (24J) +7.05% Modal Pasaran $ 60.64M$ 60.64M $ 60.64M Bekalan Peredaran 2.24B 2.24B 2.24B Kelantangan (24J) $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Kelantangan (24J) -- Harga terkini HUMA ialah $ 0.027. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +7.05%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.04M. Tambahan pula, HUMA mempunyai bekalan edaran sebanyak 2.24B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 60.64M. Lihat Harga Langsung HUMA

Cara Membeli Huma Finance (HUMA) Cuba beli HUMA? Anda kini boleh membeli HUMA melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Huma Finance dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli HUMASekarang

Huma Finance Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Huma Finance, harga semasa Huma Finance ialah 0.02703USD. Bekalan edaran Huma Finance(HUMA) ialah 0.00 HUMA , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $60.64M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000769 $ 0.02733 $ 0.02502

7 Hari 0.01% $ 0.000259 $ 0.02833 $ 0.02481

30 Hari -0.19% $ -0.006540 $ 0.03399 $ 0.02274 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Huma Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000769 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Huma Finance didagangkan pada paras tertinggi $0.02833 dan paras terendah $0.02481 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HUMA untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Huma Finance telah mengalami perubahan sebanyak -0.19% , mencerminkan kira-kira $-0.006540 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HUMA berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Huma Finance yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HUMA

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Huma Finance (HUMA) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Huma Finance ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HUMA berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Huma Finance untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HUMA, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Huma Finance. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HUMA. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HUMA untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Huma Finance.

Mengapa Ramalan Harga HUMA Penting?

HUMA Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

