Dapatkan ramalan harga Hund on Sol untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak HUND yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Hund on Sol berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00169 pada tahun 2025. Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Hund on Sol berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.001774 pada tahun 2026. Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HUND yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.001863 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan HUND yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.001956 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HUND pada tahun 2029 ialah $ 0.002054 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran HUND pada tahun 2030 ialah $ 0.002156 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Hund on Sol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003513. Hund on Sol (HUND) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Hund on Sol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005722.

2026 $ 0.001774 5.00%

2027 $ 0.001863 10.25%

2028 $ 0.001956 15.76%

2029 $ 0.002054 21.55%

2030 $ 0.002156 27.63%

2031 $ 0.002264 34.01%

2032 $ 0.002377 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.002496 47.75%

2034 $ 0.002621 55.13%

2035 $ 0.002752 62.89%

2036 $ 0.002890 71.03%

2037 $ 0.003034 79.59%

2038 $ 0.003186 88.56%

2039 $ 0.003346 97.99%

2040 $ 0.003513 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Hund on Sol Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00169 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.001690 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.001691 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.001696 0.41% Ramalan HargaHund on Sol (HUND) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk HUND pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00169 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaHund on Sol (HUND) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi HUND, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001690 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaHund on Sol (HUND) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi HUND, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.001691 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaHund on Sol (HUND)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk HUND ialah $0.001696 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Hund on Sol Semasa Harga Semasa $ 0.00169$ 0.00169 $ 0.00169 Perubahan Harga (24J) +3.23% Modal Pasaran $ 675.88K$ 675.88K $ 675.88K Bekalan Peredaran 399.93M 399.93M 399.93M Kelantangan (24J) $ 205.96K$ 205.96K $ 205.96K Kelantangan (24J) -- Harga terkini HUND ialah $ 0.00169. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.23%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 205.96K. Tambahan pula, HUND mempunyai bekalan edaran sebanyak 399.93M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 675.88K. Lihat Harga Langsung HUND

Hund on Sol Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Hund on Sol, harga semasa Hund on Sol ialah 0.00169USD. Bekalan edaran Hund on Sol(HUND) ialah 0.00 HUND , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $675.88K . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000032 $ 0.001699 $ 0.001602

7 Hari 0.06% $ 0.000090 $ 0.001818 $ 0.001578

30 Hari -0.02% $ -0.000041 $ 0.001818 $ 0.001395 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Hund on Sol telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000032 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Hund on Sol didagangkan pada paras tertinggi $0.001818 dan paras terendah $0.001578 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.06% . Trend terkini ini mempamerkan potensi HUND untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Hund on Sol telah mengalami perubahan sebanyak -0.02% , mencerminkan kira-kira $-0.000041 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa HUND berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Hund on Sol yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh HUND

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Hund on Sol (HUND) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Hund on Sol ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan HUND berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Hund on Sol untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi HUND, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Hund on Sol. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan HUND. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum HUND untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Hund on Sol.

Mengapa Ramalan Harga HUND Penting?

HUND Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahHUND berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,HUND akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga HUND pada bulan depan? Menurut Hund on Sol (HUND) alat ramalan harga, harga HUND yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 HUND pada tahun 2026? Harga 1Hund on Sol (HUND) hari ini ialah $0.00169 . Mengikut modul ramalan di atas, HUND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga HUND pada tahun 2027? Hund on Sol (HUND) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 HUND menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga HUND pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Hund on Sol (HUND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga HUND pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Hund on Sol (HUND) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 HUND pada tahun 2030? Harga 1Hund on Sol (HUND) hari ini ialah $0.00169 . Mengikut modul ramalan di atas, HUND akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga HUND untuk 2040? Hund on Sol (HUND) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 HUND menjelang tahun 2040.