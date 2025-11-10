IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga IShares Gold Trust untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IAUON yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga IShares Gold Trust % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $75.53 $75.53 $75.53 -1.33% USD Sebenarnya Ramalan IShares Gold Trust Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, IShares Gold Trust berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 75.53 pada tahun 2025. IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, IShares Gold Trust berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 79.3065 pada tahun 2026. IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IAUON yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 83.2718 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IAUON yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 87.4354 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IAUON pada tahun 2029 ialah $ 91.8071 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IAUON pada tahun 2030 ialah $ 96.3975 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga IShares Gold Trust berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 157.0214. IShares Gold Trust (IAUON) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga IShares Gold Trust berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 255.7713. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 75.53 0.00%

2026 $ 79.3065 5.00%

2027 $ 83.2718 10.25%

2028 $ 87.4354 15.76%

2029 $ 91.8071 21.55%

2030 $ 96.3975 27.63%

2031 $ 101.2174 34.01%

2032 $ 106.2782 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 111.5922 47.75%

2034 $ 117.1718 55.13%

2035 $ 123.0304 62.89%

2036 $ 129.1819 71.03%

2037 $ 135.6410 79.59%

2038 $ 142.4230 88.56%

2039 $ 149.5442 97.99%

2040 $ 157.0214 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga IShares Gold Trust Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan November 10, 2025(Hari ini) $ 75.53 0.00%

November 11, 2025(Esok) $ 75.5403 0.01%

November 17, 2025(Minggu ini) $ 75.6024 0.10%

December 10, 2025(30 Hari) $ 75.8403 0.41% Ramalan HargaIShares Gold Trust (IAUON) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IAUON pada November 10, 2025(Hari ini) , ialah $75.53 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIShares Gold Trust (IAUON) Esok Untuk November 11, 2025(Esok), ramalan harga bagi IAUON, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $75.5403 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIShares Gold Trust (IAUON) Minggu Ini Menjelang November 17, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IAUON, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $75.6024 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIShares Gold Trust (IAUON)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IAUON ialah $75.8403 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga IShares Gold Trust Semasa Harga Semasa $ 75.53$ 75.53 $ 75.53 Perubahan Harga (24J) -1.32% Modal Pasaran $ 9.03M$ 9.03M $ 9.03M Bekalan Peredaran 119.51K 119.51K 119.51K Kelantangan (24J) $ 56.02K$ 56.02K $ 56.02K Kelantangan (24J) -- Harga terkini IAUON ialah $ 75.53. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -1.33%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.02K. Tambahan pula, IAUON mempunyai bekalan edaran sebanyak 119.51K dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 9.03M. Lihat Harga Langsung IAUON

IShares Gold Trust Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung IShares Gold Trust, harga semasa IShares Gold Trust ialah 75.53USD. Bekalan edaran IShares Gold Trust(IAUON) ialah 0.00 IAUON , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $9.03M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.060000 $ 76.8 $ 74.91

7 Hari 0.00% $ 0.289999 $ 76.8 $ 73.96

30 Hari 0.01% $ 0.659999 $ 82.59 $ 73.23 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IShares Gold Trust telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.060000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, IShares Gold Trust didagangkan pada paras tertinggi $76.8 dan paras terendah $73.96 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.00% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IAUON untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, IShares Gold Trust telah mengalami perubahan sebanyak 0.01% , mencerminkan kira-kira $0.659999 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IAUON berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga IShares Gold Trust yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh IAUON

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga IShares Gold Trust (IAUON) Berfungsi? Modul Ramalan Harga IShares Gold Trust ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IAUON berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap IShares Gold Trust untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IAUON, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga IShares Gold Trust. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IAUON. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IAUON untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan IShares Gold Trust.

Mengapa Ramalan Harga IAUON Penting?

IAUON Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIAUON berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IAUON akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IAUON pada bulan depan? Menurut IShares Gold Trust (IAUON) alat ramalan harga, harga IAUON yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IAUON pada tahun 2026? Harga 1IShares Gold Trust (IAUON) hari ini ialah $75.53 . Mengikut modul ramalan di atas, IAUON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IAUON pada tahun 2027? IShares Gold Trust (IAUON) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IAUON menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IAUON pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, IShares Gold Trust (IAUON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IAUON pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, IShares Gold Trust (IAUON) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IAUON pada tahun 2030? Harga 1IShares Gold Trust (IAUON) hari ini ialah $75.53 . Mengikut modul ramalan di atas, IAUON akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IAUON untuk 2040? IShares Gold Trust (IAUON) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IAUON menjelang tahun 2040.