ICB Network (ICBX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga ICB Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ICBX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ICBX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga ICB Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.0002653 $0.0002653 $0.0002653 +2.78% USD Sebenarnya Ramalan ICB Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, ICB Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000265 pada tahun 2025. ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, ICB Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000278 pada tahun 2026. ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ICBX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.000292 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ICBX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.000307 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ICBX pada tahun 2029 ialah $ 0.000322 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ICBX pada tahun 2030 ialah $ 0.000338 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga ICB Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000551. ICB Network (ICBX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga ICB Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.000898. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000265 0.00%

2026 $ 0.000278 5.00%

2027 $ 0.000292 10.25%

2028 $ 0.000307 15.76%

2029 $ 0.000322 21.55%

2030 $ 0.000338 27.63%

2031 $ 0.000355 34.01%

2032 $ 0.000373 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000391 47.75%

2034 $ 0.000411 55.13%

2035 $ 0.000432 62.89%

2036 $ 0.000453 71.03%

2037 $ 0.000476 79.59%

2038 $ 0.000500 88.56%

2039 $ 0.000525 97.99%

2040 $ 0.000551 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga ICB Network Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 19, 2025(Hari ini) $ 0.000265 0.00%

September 20, 2025(Esok) $ 0.000265 0.01%

September 26, 2025(Minggu ini) $ 0.000265 0.10%

October 19, 2025(30 Hari) $ 0.000266 0.41% Ramalan HargaICB Network (ICBX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ICBX pada September 19, 2025(Hari ini) , ialah $0.000265 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaICB Network (ICBX) Esok Untuk September 20, 2025(Esok), ramalan harga bagi ICBX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000265 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaICB Network (ICBX) Minggu Ini Menjelang September 26, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ICBX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.000265 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaICB Network (ICBX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ICBX ialah $0.000266 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga ICB Network Semasa Harga Semasa $ 0.0002653$ 0.0002653 $ 0.0002653 Perubahan Harga (24J) +2.78% Modal Pasaran $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Bekalan Peredaran 19.29B 19.29B 19.29B Kelantangan (24J) $ 30.74K$ 30.74K $ 30.74K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ICBX ialah $ 0.0002653. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +2.78%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 30.74K. Tambahan pula, ICBX mempunyai bekalan edaran sebanyak 19.29B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 5.12M. Lihat Harga Langsung ICBX

Cara Membeli ICB Network (ICBX) Cuba beli ICBX? Anda kini boleh membeli ICBX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli ICB Network dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ICBXSekarang

ICB Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung ICB Network, harga semasa ICB Network ialah 0.000265USD. Bekalan edaran ICB Network(ICBX) ialah 0.00 ICBX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $5.12M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000003 $ 0.000283 $ 0.000248

7 Hari 0.01% $ 0.000002 $ 0.000294 $ 0.000203

30 Hari -0.14% $ -0.000043 $ 0.000357 $ 0.000203 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ICB Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000003 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.01% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, ICB Network didagangkan pada paras tertinggi $0.000294 dan paras terendah $0.000203 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ICBX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, ICB Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.14% , mencerminkan kira-kira $-0.000043 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ICBX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga ICB Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ICBX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga ICB Network (ICBX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga ICB Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ICBX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap ICB Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ICBX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga ICB Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ICBX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ICBX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan ICB Network.

Mengapa Ramalan Harga ICBX Penting?

ICBX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahICBX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ICBX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ICBX pada bulan depan? Menurut ICB Network (ICBX) alat ramalan harga, harga ICBX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ICBX pada tahun 2026? Harga 1ICB Network (ICBX) hari ini ialah $0.000265 . Mengikut modul ramalan di atas, ICBX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ICBX pada tahun 2027? ICB Network (ICBX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ICBX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ICBX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, ICB Network (ICBX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ICBX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, ICB Network (ICBX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ICBX pada tahun 2030? Harga 1ICB Network (ICBX) hari ini ialah $0.000265 . Mengikut modul ramalan di atas, ICBX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ICBX untuk 2040? ICB Network (ICBX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ICBX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang