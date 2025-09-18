Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Ice Open Network untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ICENETWORK yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Ice Open Network % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.004949 $0.004949 $0.004949 +1.78% USD Sebenarnya Ramalan Ice Open Network Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Ice Open Network berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004949 pada tahun 2025. Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Ice Open Network berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.005196 pada tahun 2026. Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ICENETWORK yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.005456 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ICENETWORK yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.005729 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ICENETWORK pada tahun 2029 ialah $ 0.006015 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ICENETWORK pada tahun 2030 ialah $ 0.006316 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Ice Open Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.010288. Ice Open Network (ICENETWORK) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Ice Open Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.016759. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.004949 0.00%

Statistik Harga Ice Open Network Semasa Harga Semasa $ 0.004949$ 0.004949 $ 0.004949 Perubahan Harga (24J) +1.78% Modal Pasaran $ 32.73M$ 32.73M $ 32.73M Bekalan Peredaran 6.62B 6.62B 6.62B Kelantangan (24J) $ 264.15K$ 264.15K $ 264.15K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ICENETWORK ialah $ 0.004949. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +1.78%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 264.15K. Tambahan pula, ICENETWORK mempunyai bekalan edaran sebanyak 6.62B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 32.73M. Lihat Harga Langsung ICENETWORK

Ice Open Network Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Ice Open Network, harga semasa Ice Open Network ialah 0.004948USD. Bekalan edaran Ice Open Network(ICENETWORK) ialah 0.00 ICENETWORK , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $32.73M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000002 $ 0.005217 $ 0.004784

7 Hari -0.04% $ -0.000243 $ 0.005251 $ 0.004667

30 Hari -0.11% $ -0.000664 $ 0.006321 $ 0.004173 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Ice Open Network telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000002 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Ice Open Network didagangkan pada paras tertinggi $0.005251 dan paras terendah $0.004667 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.04% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ICENETWORK untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Ice Open Network telah mengalami perubahan sebanyak -0.11% , mencerminkan kira-kira $-0.000664 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ICENETWORK berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Ice Open Network yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ICENETWORK

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Ice Open Network (ICENETWORK) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Ice Open Network ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ICENETWORK berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Ice Open Network untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ICENETWORK, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Ice Open Network. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ICENETWORK. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ICENETWORK untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Ice Open Network.

Mengapa Ramalan Harga ICENETWORK Penting?

ICENETWORK Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahICENETWORK berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ICENETWORK akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ICENETWORK pada bulan depan? Menurut Ice Open Network (ICENETWORK) alat ramalan harga, harga ICENETWORK yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ICENETWORK pada tahun 2026? Harga 1Ice Open Network (ICENETWORK) hari ini ialah $0.004949 . Mengikut modul ramalan di atas, ICENETWORK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ICENETWORK pada tahun 2027? Ice Open Network (ICENETWORK) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ICENETWORK menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ICENETWORK pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Ice Open Network (ICENETWORK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ICENETWORK pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Ice Open Network (ICENETWORK) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ICENETWORK pada tahun 2030? Harga 1Ice Open Network (ICENETWORK) hari ini ialah $0.004949 . Mengikut modul ramalan di atas, ICENETWORK akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ICENETWORK untuk 2040? Ice Open Network (ICENETWORK) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ICENETWORK menjelang tahun 2040.