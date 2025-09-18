Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Icrypex Token untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ICPX yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli ICPX

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Icrypex Token % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $1.038 $1.038 $1.038 +5.91% USD Sebenarnya Ramalan Icrypex Token Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Icrypex Token berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.038 pada tahun 2025. Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Icrypex Token berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 1.0899 pada tahun 2026. Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ICPX yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 1.1443 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ICPX yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 1.2016 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ICPX pada tahun 2029 ialah $ 1.2616 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ICPX pada tahun 2030 ialah $ 1.3247 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Icrypex Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 2.1579. Icrypex Token (ICPX) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Icrypex Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 3.5150. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.038 0.00%

2026 $ 1.0899 5.00%

2027 $ 1.1443 10.25%

2028 $ 1.2016 15.76%

2029 $ 1.2616 21.55%

2030 $ 1.3247 27.63%

2031 $ 1.3910 34.01%

2032 $ 1.4605 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.5335 47.75%

2034 $ 1.6102 55.13%

2035 $ 1.6907 62.89%

2036 $ 1.7753 71.03%

2037 $ 1.8640 79.59%

2038 $ 1.9573 88.56%

2039 $ 2.0551 97.99%

2040 $ 2.1579 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Icrypex Token Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 1.038 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 1.0381 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 1.0389 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 1.0422 0.41% Ramalan HargaIcrypex Token (ICPX) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ICPX pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $1.038 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIcrypex Token (ICPX) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ICPX, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0381 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIcrypex Token (ICPX) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ICPX, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $1.0389 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIcrypex Token (ICPX)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ICPX ialah $1.0422 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Icrypex Token Semasa Harga Semasa $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Perubahan Harga (24J) +5.91% Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Kelantangan (24J) $ 405.62K$ 405.62K $ 405.62K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ICPX ialah $ 1.038. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +5.91%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 405.62K. Tambahan pula, ICPX mempunyai bekalan edaran sebanyak 0.00 dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 0.00. Lihat Harga Langsung ICPX

Cara Membeli Icrypex Token (ICPX) Cuba beli ICPX? Anda kini boleh membeli ICPX melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli Icrypex Token dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli ICPXSekarang

Icrypex Token Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Icrypex Token, harga semasa Icrypex Token ialah 1.038USD. Bekalan edaran Icrypex Token(ICPX) ialah 0.00 ICPX , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $0.00 . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.025000 $ 1.05 $ 0.963

7 Hari 0.02% $ 0.024000 $ 1.057 $ 0.941

30 Hari 0.08% $ 0.073000 $ 1.34 $ 0.902 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Icrypex Token telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.025000 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Icrypex Token didagangkan pada paras tertinggi $1.057 dan paras terendah $0.941 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak 0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ICPX untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Icrypex Token telah mengalami perubahan sebanyak 0.08% , mencerminkan kira-kira $0.073000 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ICPX berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Icrypex Token yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ICPX

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Icrypex Token (ICPX) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Icrypex Token ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ICPX berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Icrypex Token untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ICPX, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Icrypex Token. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ICPX. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ICPX untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Icrypex Token.

Mengapa Ramalan Harga ICPX Penting?

ICPX Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahICPX berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ICPX akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ICPX pada bulan depan? Menurut Icrypex Token (ICPX) alat ramalan harga, harga ICPX yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ICPX pada tahun 2026? Harga 1Icrypex Token (ICPX) hari ini ialah $1.038 . Mengikut modul ramalan di atas, ICPX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ICPX pada tahun 2027? Icrypex Token (ICPX) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ICPX menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ICPX pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Icrypex Token (ICPX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ICPX pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Icrypex Token (ICPX) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ICPX pada tahun 2030? Harga 1Icrypex Token (ICPX) hari ini ialah $1.038 . Mengikut modul ramalan di atas, ICPX akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ICPX untuk 2040? Icrypex Token (ICPX) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ICPX menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang