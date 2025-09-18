SPACE ID (ID) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga SPACE ID untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak ID yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga SPACE ID % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.1643 $0.1643 $0.1643 +3.79% USD Sebenarnya Ramalan SPACE ID Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, SPACE ID berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.1643 pada tahun 2025. SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, SPACE ID berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.172515 pada tahun 2026. SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ID yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.181140 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan ID yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.190197 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ID pada tahun 2029 ialah $ 0.199707 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran ID pada tahun 2030 ialah $ 0.209693 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga SPACE ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.341567. SPACE ID (ID) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga SPACE ID berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.556378. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1643 0.00%

2026 $ 0.172515 5.00%

2027 $ 0.181140 10.25%

2028 $ 0.190197 15.76%

2029 $ 0.199707 21.55%

2030 $ 0.209693 27.63%

2031 $ 0.220177 34.01%

2032 $ 0.231186 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.242745 47.75%

2034 $ 0.254883 55.13%

2035 $ 0.267627 62.89%

2036 $ 0.281008 71.03%

2037 $ 0.295059 79.59%

2038 $ 0.309812 88.56%

2039 $ 0.325302 97.99%

2040 $ 0.341567 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga SPACE ID Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.1643 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.164322 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.164457 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.164975 0.41% Ramalan HargaSPACE ID (ID) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk ID pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.1643 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaSPACE ID (ID) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi ID, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.164322 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaSPACE ID (ID) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi ID, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.164457 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaSPACE ID (ID)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk ID ialah $0.164975 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga SPACE ID Semasa Harga Semasa $ 0.1643$ 0.1643 $ 0.1643 Perubahan Harga (24J) +3.79% Modal Pasaran $ 180.70M$ 180.70M $ 180.70M Bekalan Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Kelantangan (24J) $ 364.01K$ 364.01K $ 364.01K Kelantangan (24J) -- Harga terkini ID ialah $ 0.1643. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +3.79%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 364.01K. Tambahan pula, ID mempunyai bekalan edaran sebanyak 1.10B dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 180.70M. Lihat Harga Langsung ID

SPACE ID Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung SPACE ID, harga semasa SPACE ID ialah 0.1643USD. Bekalan edaran SPACE ID(ID) ialah 0.00 ID , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $180.70M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.002900 $ 0.1645 $ 0.1569

7 Hari -0.02% $ -0.003599 $ 0.1736 $ 0.1561

30 Hari 0.03% $ 0.004099 $ 0.199 $ 0.1474 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SPACE ID telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.002900 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.02% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, SPACE ID didagangkan pada paras tertinggi $0.1736 dan paras terendah $0.1561 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.02% . Trend terkini ini mempamerkan potensi ID untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, SPACE ID telah mengalami perubahan sebanyak 0.03% , mencerminkan kira-kira $0.004099 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa ID berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga SPACE ID yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh ID

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga SPACE ID (ID) Berfungsi? Modul Ramalan Harga SPACE ID ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan ID berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap SPACE ID untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi ID, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga SPACE ID. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan ID. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum ID untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan SPACE ID.

Mengapa Ramalan Harga ID Penting?

ID Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahID berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,ID akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga ID pada bulan depan? Menurut SPACE ID (ID) alat ramalan harga, harga ID yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 ID pada tahun 2026? Harga 1SPACE ID (ID) hari ini ialah $0.1643 . Mengikut modul ramalan di atas, ID akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga ID pada tahun 2027? SPACE ID (ID) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 ID menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga ID pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, SPACE ID (ID) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga ID pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, SPACE ID (ID) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 ID pada tahun 2030? Harga 1SPACE ID (ID) hari ini ialah $0.1643 . Mengikut modul ramalan di atas, ID akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga ID untuk 2040? SPACE ID (ID) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 ID menjelang tahun 2040.