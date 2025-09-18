Inferium AI (IFR) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga Inferium AI untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IFR yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga Inferium AI % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.00204 $0.00204 $0.00204 -0.97% USD Sebenarnya Ramalan Inferium AI Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, Inferium AI berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.00204 pada tahun 2025. Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, Inferium AI berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.002142 pada tahun 2026. Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IFR yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.002249 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IFR yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.002361 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IFR pada tahun 2029 ialah $ 0.002479 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IFR pada tahun 2030 ialah $ 0.002603 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga Inferium AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.004241. Inferium AI (IFR) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga Inferium AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.006908. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00204 0.00%

2026 $ 0.002142 5.00%

2027 $ 0.002249 10.25%

2028 $ 0.002361 15.76%

2029 $ 0.002479 21.55%

2030 $ 0.002603 27.63%

2031 $ 0.002733 34.01%

2032 $ 0.002870 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003014 47.75%

2034 $ 0.003164 55.13%

2035 $ 0.003322 62.89%

2036 $ 0.003489 71.03%

2037 $ 0.003663 79.59%

2038 $ 0.003846 88.56%

2039 $ 0.004039 97.99%

2040 $ 0.004241 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga Inferium AI Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.00204 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.002040 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.002041 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.002048 0.41% Ramalan HargaInferium AI (IFR) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IFR pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.00204 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaInferium AI (IFR) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi IFR, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002040 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaInferium AI (IFR) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IFR, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.002041 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaInferium AI (IFR)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IFR ialah $0.002048 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga Inferium AI Semasa Harga Semasa $ 0.00204$ 0.00204 $ 0.00204 Perubahan Harga (24J) -0.97% Modal Pasaran ---- -- Bekalan Peredaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 4.68$ 4.68 $ 4.68 Kelantangan (24J) +4.68% Harga terkini IFR ialah $ 0.00204. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak -0.97%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.68. Tambahan pula, IFR mempunyai bekalan edaran sebanyak -- dan jumlah permodalan pasaran sebanyak --. Lihat Harga Langsung IFR

Inferium AI Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung Inferium AI, harga semasa Inferium AI ialah 0.00204USD. Bekalan edaran Inferium AI(IFR) ialah 0.00 IFR , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $-- . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000020 $ 0.00206 $ 0.00204

7 Hari -0.31% $ -0.000959 $ 0.003 $ 0.00202

30 Hari -0.58% $ -0.00289 $ 0.00523 $ 0.002 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, Inferium AI telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $-0.000020 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak -0.00% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, Inferium AI didagangkan pada paras tertinggi $0.003 dan paras terendah $0.00202 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.31% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IFR untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, Inferium AI telah mengalami perubahan sebanyak -0.58% , mencerminkan kira-kira $-0.00289 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IFR berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga Inferium AI yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh IFR

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga Inferium AI (IFR) Berfungsi? Modul Ramalan Harga Inferium AI ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IFR berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap Inferium AI untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IFR, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga Inferium AI. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IFR. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IFR untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan Inferium AI.

Mengapa Ramalan Harga IFR Penting?

IFR Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIFR berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IFR akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IFR pada bulan depan? Menurut Inferium AI (IFR) alat ramalan harga, harga IFR yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IFR pada tahun 2026? Harga 1Inferium AI (IFR) hari ini ialah $0.00204 . Mengikut modul ramalan di atas, IFR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IFR pada tahun 2027? Inferium AI (IFR) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IFR menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IFR pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, Inferium AI (IFR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IFR pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, Inferium AI (IFR) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IFR pada tahun 2030? Harga 1Inferium AI (IFR) hari ini ialah $0.00204 . Mengikut modul ramalan di atas, IFR akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IFR untuk 2040? Inferium AI (IFR) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IFR menjelang tahun 2040.