IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga (USD)

Dapatkan ramalan harga IMGN Labs untuk 2026, 2027, 2028, 2030 dan banyak lagi. Ramalkan berapa banyak IMGN yang akan berkembang dalam 5 tahun akan datang atau lebih. Ramalkan segera senario harga masa hadapan berdasarkan arah aliran dan sentimen pasaran.

Beli IMGN

Masukkan nombor antara -100 dan 1,000 untuk meramalkan harga IMGN Labs % Kira *Penafian: Semua ramalan harga adalah berdasarkan input pengguna. $0.003778 $0.003778 $0.003778 +4.48% USD Sebenarnya Ramalan IMGN Labs Ramalan Harga untuk 2025-2050 (USD) IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan ramalan anda, IMGN Labs berpotensi melihat pertumbuhan 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003778 pada tahun 2025. IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan ramalan anda, IMGN Labs berpotensi melihat pertumbuhan 5.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.003966 pada tahun 2026. IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2027 (dalam 2 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IMGN yang diunjurkan pada tahun 2027 ialah $ 0.004165 dengan kadar pertumbuhan 10.25%. IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2028 (dalam 3 Tahun) Menurut modul ramalan harga, harga masa depan IMGN yang diunjurkan pada tahun 2028 ialah $ 0.004373 dengan kadar pertumbuhan 15.76%. IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2029 (dalam 4 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IMGN pada tahun 2029 ialah $ 0.004592 dengan kadar pertumbuhan 21.55%. IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun) Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran IMGN pada tahun 2030 ialah $ 0.004821 dengan kadar pertumbuhan 27.63%. IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun) Pada tahun 2040, harga IMGN Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 107.89%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.007854. IMGN Labs (IMGN) Ramalan Harga untuk 2050 (dalam 25 Tahun) Pada tahun 2050, harga IMGN Labs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 238.64%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ 0.012793. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003778 0.00%

2026 $ 0.003966 5.00%

2027 $ 0.004165 10.25%

2028 $ 0.004373 15.76%

2029 $ 0.004592 21.55%

2030 $ 0.004821 27.63%

2031 $ 0.005062 34.01%

2032 $ 0.005316 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005581 47.75%

2034 $ 0.005860 55.13%

2035 $ 0.006153 62.89%

2036 $ 0.006461 71.03%

2037 $ 0.006784 79.59%

2038 $ 0.007123 88.56%

2039 $ 0.007480 97.99%

2040 $ 0.007854 107.89% Tunjukkan Lagi Ramalan Harga IMGN Labs Jangka Pendek Untuk Hari Ini, Esok, Minggu Ini dan 30 Hari tarikh Ramalan Harga Pertumbuhan September 18, 2025(Hari ini) $ 0.003778 0.00%

September 19, 2025(Esok) $ 0.003778 0.01%

September 25, 2025(Minggu ini) $ 0.003781 0.10%

October 18, 2025(30 Hari) $ 0.003793 0.41% Ramalan HargaIMGN Labs (IMGN) Hari Ini Harga yang diramalkan untuk IMGN pada September 18, 2025(Hari ini) , ialah $0.003778 . Ramalan ini mencerminkan hasil pengiraan berdasarkan peratusan pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran ringkas potensi pergerakan harga untuk hari ini. Ramalan HargaIMGN Labs (IMGN) Esok Untuk September 19, 2025(Esok), ramalan harga bagi IMGN, berdasarkan input pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003778 . Hasil ini memberikan anggaran prospek untuk nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Ramalan HargaIMGN Labs (IMGN) Minggu Ini Menjelang September 25, 2025(Minggu ini), ramalan harga bagi IMGN, berdasarkan kadar pertumbuhan tahunan 5% , ialah $0.003781 . Unjuran mingguan ini dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang potensi trend harga dalam beberapa hari akan datang. Ramalan HargaIMGN Labs (IMGN)30 Hari Melihat 30 hari ke hadapan, harga ramalan untuk IMGN ialah $0.003793 . Ramalan ini diperoleh menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk menganggarkan kedudukan nilai token selepas sebulan.

Statistik Harga IMGN Labs Semasa Harga Semasa $ 0.003778$ 0.003778 $ 0.003778 Perubahan Harga (24J) +4.48% Modal Pasaran $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Bekalan Peredaran 850.52M 850.52M 850.52M Kelantangan (24J) $ 44.34K$ 44.34K $ 44.34K Kelantangan (24J) -- Harga terkini IMGN ialah $ 0.003778. Ia mempunyai perubahan 24 jam sebanyak +4.48%, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 44.34K. Tambahan pula, IMGN mempunyai bekalan edaran sebanyak 850.52M dan jumlah permodalan pasaran sebanyak $ 3.20M. Lihat Harga Langsung IMGN

Cara Membeli IMGN Labs (IMGN) Cuba beli IMGN? Anda kini boleh membeli IMGN melalui kad kredit, pindahan wang melalui bank, P2P dan banyak lagi kaedah pembayaran. Ketahui cara membeli IMGN Labs dan mulakan di MEXC sekarang! Ketahui Cara Membeli IMGNSekarang

IMGN Labs Harga Sejarah Berdasarkan data terkini yang dikumpulkan di laman harga langsung IMGN Labs, harga semasa IMGN Labs ialah 0.003764USD. Bekalan edaran IMGN Labs(IMGN) ialah 0.00 IMGN , memberikan ia permodalan pasaran sebanyak $3.20M . Tempoh Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000122 $ 0.003835 $ 0.003553

7 Hari -0.01% $ -0.000037 $ 0.00425 $ 0.003523

30 Hari -0.24% $ -0.001189 $ 0.005355 $ 0.003467 Prestasi 24 Jam Dalam tempoh 24 jam yang lalu, IMGN Labs telah menunjukkan pergerakan harga sebanyak $0.000122 , mencerminkan perubahan nilai sebanyak 0.03% . Prestasi 7 Hari Sepanjang 7 hari yang lalu, IMGN Labs didagangkan pada paras tertinggi $0.00425 dan paras terendah $0.003523 . Ia mencatatkan perubahan harga sebanyak -0.01% . Trend terkini ini mempamerkan potensi IMGN untuk pergerakan selanjutnya dalam pasaran. Prestasi 30 Hari Bulan lalu, IMGN Labs telah mengalami perubahan sebanyak -0.24% , mencerminkan kira-kira $-0.001189 dalam nilainya. Ini menunjukkan bahawa IMGN berpotensi mengalami perubahan harga yang lebih lanjut dalam masa terdekat. Semak sejarah harga IMGN Labs yang lengkap untuk arah aliran terperinci mengenai MEXC Lihat Sejarah Harga Penuh IMGN

Bagaimanakah Modul Ramalan Harga IMGN Labs (IMGN) Berfungsi? Modul Ramalan Harga IMGN Labs ialah alat mesra pengguna yang direka untuk membantu anda menganggarkan potensi harga masa hadapan IMGN berdasarkan andaian pertumbuhan anda sendiri. Sama ada anda seorang pedagang berpengalaman atau pelabur yang ingin tahu, modul ini menawarkan cara yang mudah dan interaktif untuk meramalkan nilai masa hadapan token tersebut. 1. Masukkan Ramalan Pertumbuhan Anda Mulakan dengan memasukkan peratusan pertumbuhan yang anda inginkan, sama ada positif atau negatif, bergantung pada prospek pasaran anda. Ini boleh mencerminkan jangkaan anda terhadap IMGN Labs untuk tahun hadapan, lima tahun, atau bahkan beberapa dekad ke hadapan. 2. Kira Harga Masa Hadapan Setelah anda memasukkan kadar pertumbuhan, klik butang 'Kira'. Modul ini akan serta-merta mengira unjuran harga masa hadapan bagi IMGN, memberikan anda gambaran yang jelas tentang cara ramalan anda mempengaruhi nilai token dari semasa ke semasa. 3. Terokai Senario Berbeza Anda boleh mencuba pelbagai kadar pertumbuhan untuk melihat bagaimana keadaan pasaran yang berbeza mungkin memberi kesan kepada harga IMGN Labs. Fleksibiliti ini membolehkan anda menganalisis unjuran optimistik dan konservatif, membantu anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta. 4. Sentimen Pengguna dan Pemahaman Komuniti Modul ini juga menyepadukan data sentimen pengguna, membolehkan anda membandingkan ramalan anda dengan ramalan pengguna lain. Input kolektif ini memberikan pandangan yang berharga tentang cara komuniti melihat masa hadapan IMGN. Penunjuk Teknikal untuk Ramalan Harga Untuk meningkatkan ketepatan ramalan, modul ini memanfaatkan pelbagai penunjuk teknikal dan data pasaran. Ini termasuk: Purata Pergerakan Eksponen (EMA): Membantu menjejaki trend harga token dengan melicinkan turun naik dan memberikan gambaran tentang kemungkinan pembalikan trend. Bollinger Band: Mengukur turun naik pasaran dan mengenal pasti potensi keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Indeks Kekuatan Relatif (RSI): Menilai momentum IMGN untuk menentukan sama ada ia berada dalam fasa bullish atau bearish. Purata Bergerak Pencapahan Penumpuan (MACD): Menilai kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi. Dengan menggabungkan penunjuk ini dengan data pasaran masa nyata, modul ini menyediakan ramalan harga yang dinamik, membantu anda memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi masa hadapan IMGN Labs.

Mengapa Ramalan Harga IMGN Penting?

IMGN Ramalan Harga adalah penting atas beberapa sebab, dan pelabur melibatkan diri untuk pelbagai tujuan:

Pembangunan Strategi Pelaburan: Ramalan membantu pelabur merangka strategi. Dengan menganggarkan harga masa hadapan, mereka boleh menentukan masa yang sesuai untuk membeli, menjual atau memegang mata wang kripto.

Penilaian Risiko: Memahami potensi pergerakan harga membolehkan pelabur mengukur risiko yang berkaitan dengan aset kripto tertentu. Ini penting dalam mengurus dan mengurangkan potensi kerugian.

Analisis Pasaran: Ramalan selalunya melibatkan menganalisis arah aliran pasaran, berita dan data sejarah. Analisis komprehensif ini membantu pelabur memahami dinamik pasaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga.

Kepelbagaian Portfolio: Dengan meramalkan mata wang kripto yang mungkin berprestasi baik, pelabur boleh mempelbagaikan portfolio mereka dengan sewajarnya, menyebarkan risiko merentasi pelbagai aset.

Perancangan Jangka Panjang: Pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang bergantung pada ramalan untuk mengenal pasti mata wang kripto yang berpotensi untuk pertumbuhan masa depan.

Persediaan Psikologi: Mengetahui kemungkinan senario harga menyediakan pelabur dari segi emosi dan kewangan untuk ketidaktentuan pasaran.

Penglibatan Komuniti: Ramalan harga kripto sering mencetuskan perbincangan dalam komuniti pelabur, yang membawa kepada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang arah aliran pasaran.

Soalan Lazim (FAQ): AdakahIMGN berbaloi untuk dilaburkan sekarang? Mengikut ramalan anda,IMGN akan mencapai -- pada undefined , menjadikannya sebagai token yang patut dipertimbangkan. Apakah ramalan harga IMGN pada bulan depan? Menurut IMGN Labs (IMGN) alat ramalan harga, harga IMGN yang diramalkan akan mencapai -- pada undefined . Berapakah kos 1 IMGN pada tahun 2026? Harga 1IMGN Labs (IMGN) hari ini ialah $0.003778 . Mengikut modul ramalan di atas, IMGN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2026. Berapakah ramalan harga IMGN pada tahun 2027? IMGN Labs (IMGN) dijangka mencatatkan 0.00% setiap tahun, mencapai harga -- bagi 1 IMGN menjelang tahun 2027 Apakah anggaran sasaran harga IMGN pada tahun 2028? Menurut input ramalan harga anda, IMGN Labs (IMGN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2028. Apakah anggaran sasaran harga IMGN pada tahun 2029? Menurut input ramalan harga anda, IMGN Labs (IMGN) akan melihat 0.00% pertumbuhan, dengan anggaran sasaran harga -- pada tahun 2029. Berapakah kos 1 IMGN pada tahun 2030? Harga 1IMGN Labs (IMGN) hari ini ialah $0.003778 . Mengikut modul ramalan di atas, IMGN akan meningkat sebanyak 0.00% , mencapai -- pada 2030. Apakah ramalan harga IMGN untuk 2040? IMGN Labs (IMGN) dijangka mencatatkan keuntungan tahunan sebanyak 0.00% , mencapai harga -- bagi 1 IMGN menjelang tahun 2040. Daftar Sekarang